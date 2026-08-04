Секс на робочому місці: ТОП-5 гучних офісних скандалів, що коштували кар'єри топменеджерам

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Сергій Кречмаровський
Розкішні кабінети, мільйонні статки та безмежна влада не захищають від банальної людської пристрасті. За зачиненими дверима найдорожчих корпорацій світу вирують драми, варті голлівудських трилерів. І коли секс на робочому місці або таємний роман із підлеглою виходить назагал, ціна за задоволення стає нищівною.
Службові романи часто стають причиною гучних звільнень. Ілюстративне фото: Juan Manuel Cortés. Pixabay
Ось ТОП-5 епічних офісних скандалів, які миттєво пустили нанівець кар'єри світових босів:
105 мільйонів за пристрасть (Стів Істербрук / McDonald’s): У 2019 році короля фастфуду звільнили через роман із підлеглою. Тісні стосунки суворо порушували політику конфлікту інтересів. Скандал спалахнув із новою силою, коли розслідування виявило інтимні фото на робочій пошті — у підсумку ексочільник повернув компанії понад 105 мільйонів доларів компенсацій.
Зрада етичного кодексу (Гаррі Стоунсіфер / Boeing): Очільник авіагіганта у 2005 році змушений був ганебно піти у відставку через таємний зв'язок із топменеджеркою. Хоча пристрасть була спалахом за обопільною згодою, Рада директорів винесла жорсткий вердикт: такий роман підриває моральний авторитет компанії.
Рокова відпустка та звіти (Марк Герд / HP): Керівник технологічного велетня у 2010 році втратив крісло через близькі стосунки з підрядницею. Олії у вогонь підлило те, що бос намагався приховати роман за допомогою викривлених фінансових звітів про відрядження.
Нульова толерантність (Браян Кржанич / Intel): Навіть старі гріхи можуть коштувати посади. У 2018 році очільника Intel змусили негайно піти у відставку через давній роман із співробітницею. Правила компанії виявилися залізобетонними — жодних інтимних зв'язків із підлеглими.
Фатальне приховування (Джефф Цукер / CNN): У 2022 році бос медіаімперії залишив посаду не стільки через роман із керівницею маркетингу, скільки через брехню. Вони свідомо приховали свій зв'язок під час внутрішнього розслідування, чого корпоративний світ пробачити не зміг.
Гірка іронія: люди, які керували мільярдними імперіями, виявилися абсолютно безсилими перед власними імпульсами.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав про секс із політиками: ТОП-5 скандалів, що змінили кар’єри світових лідерів.