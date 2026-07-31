Секс із політиками: ТОП-5 скандалів, що змінили кар’єри світових лідерів

Політика завжди була світом, де влада переплітається з особистим життям. Але є історії, які виходять за межі чуток та стають глобальними скандалами. Секс-скандали не раз змінювали кар’єри світових лідерів, руйнували їхній імідж і навіть впливали на міжнародні відносини.

Клінтон та Левінскі у Білому домі. Фото з відкритих джерел

ТОП-5 найгучніших випадків

Білл Клінтон та Моніка Левінскі

У 1998 році роман президента США з молодою стажеркою став темою світових новин. Попри імпічмент, Клінтон зберіг посаду, але його репутація назавжди залишилася в тіні цього скандалу.

Домінік Стросс-Кан

Голова МВФ і потенційний кандидат у президенти Франції був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Хоча справу закрили, його політична кар’єра фактично завершилася.

Сільвіо Берлусконі

Італійський прем’єр відомий своїми "бунга‑бунга" вечірками. Судові процеси та скандали з неповнолітніми дівчатами стали символом падіння його політичного іміджу, хоча він довго тримався при владі.

Джон Мейджор та "Back to Basics"

Британський прем’єр запустив кампанію за "традиційні цінності", але серія секс-скандалів серед його партійців зруйнувала довіру до уряду. Це стало однією з причин поразки консерваторів.

Еліот Спітцер

Губернатор Нью-Йорка, який будував кар’єру на боротьбі з корупцією, був викритий у зв’язках із елітними ескорт-службами. Він змушений був піти у відставку, а його політичні амбіції зникли.

Політика — це насамперед гра на довірі. Наведені історії показують, що особиста нестриманість чи приватні гріхи лідерів неминуче стають публічним надбанням, б'ючи не лише по власній кар'єрі, а й по всій державній системі.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, чому молодь займається сексом рідше, ніж їхні батьки: правда, яка вас здивує.