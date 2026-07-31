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Секс с политиками: ТОП-5 скандалов, сменивших карьеры мировых лидеров

Как интимные истории разрушали имидж и карьеры известных политиков

31 июля 2026, 22:17
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Сергій Кречмаровський

Политика всегда была миром, где власть переплетается с личной жизнью. Но есть истории, которые выходят за пределы слухов и становятся глобальными скандалами. Секс-скандалы не раз меняли карьеры мировых лидеров, разрушали их имидж и даже влияли на международные отношения.

Секс с политиками: ТОП-5 скандалов, сменивших карьеры мировых лидеров

Клинтон и Левински в Белом доме. Фото из открытых источников

ТОП-5 самых громких случаев

Билл Клинтон и Моника Левински

В 1998 году роман президента США с молодой стажеркой стал темой мировых новостей. Несмотря на импичмент, Клинтон сохранил должность, но его репутация навсегда осталась в тени этого скандала.

Доминик Стросс-Кан

Глава МВФ и потенциальный кандидат в президенты Франции был арестован в Нью-Йорке по обвинению в сексуальных домогательствах. Хотя дело было закрыто, его политическая карьера фактически завершилась.

Сильвио Берлускони

Итальянский премьер известен своими "бунга-бунга" вечеринками. Судебные процессы и скандалы с несовершеннолетними девушками стали символом падения его политического имиджа, хотя он долго держался у власти.

Джон Мейджор и "Back to Basics"

Британский премьер запустил кампанию за "традиционные ценности", но серия секс-скандалов среди его партийцев разрушила доверие к правительству. Это стало одной из причин поражения консерваторов.

Элиот Спитцер

Губернатор Нью-Йорка, строивший карьеру на борьбе с коррупцией, был уличен в связях с элитными эскорт-службами. Он вынужден был уйти в отставку, а его политические амбиции исчезли.

Политика – это прежде всего игра на доверии. Приведенные истории показывают, что личная несдержанность или частные грехи лидеров неизбежно становятся публичным достоянием, ударяя не только по собственной карьере, но и по всей государственной системе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему молодежь занимается сексом реже, чем их родители: правда, которая вас удивит.



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