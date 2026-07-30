Чому молодь займається сексом рідше, ніж їхні батьки: правда, яка вас здивує

Секс завжди був дзеркалом суспільства. У 90-х він асоціювався зі свободою, протестом та драйвом молодості. А сьогодні картина інша: сучасна молодь займається сексом рідше, ніж їхні батьки у тому ж віці. І це симптом глибоких змін у культурі та цінностях.

Обійми. Фото з відкритих джерел

По-перше, цифрова реальність. Молодь живе у світі смартфонів, стрімів та соцмереж. Знайомства перетворилися на переписку, а емоції — на емодзі. Віртуальні контакти замінюють реальні, і випадкові зустрічі, які колись закінчувалися романом чи пригодою, тепер часто лишаються у форматі “лайкнув і забув”.

По‑друге, зміна пріоритетів. Якщо для покоління їхніх батьків секс був символом свободи, то нинішня молодь більше думає про кар’єру, психічне здоров’я та самореалізацію. Інтимність перестала бути головним маркером дорослішання.

По-третє, економічні реалії. Молоді люди довше живуть із батьками, пізніше створюють сім’ї й мають менше приватного простору. Це напряму впливає на можливості для сексуального життя.

По-четверте, усвідомленість та страхи. Інформація про інфекції, небажану вагітність та психологічні наслідки випадкових стосунків зробила молодь обережнішою. Вони частіше обирають утримання або стабільні стосунки, ніж ризиковані експерименти.

Але головне — це не відсутність бажання. Молодь прагне близькості, але іншої: емоційної, щирої, такої, що має сенс. Соціологи кажуть: ми бачимо нову сексуальну революцію, де головне — не кількість, а якість.

Сучасна молодь не втратила інтересу до інтимності. Вона просто шукає її там, де є справжня довіра. І це може стати найбільшою зміною поколінь за останні десятиліття.

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