Почему молодежь занимается сексом реже, чем их родители: правда, которая вас удивит

Секс всегда был зеркалом общества. В 90-е он ассоциировался со свободой, протестом и драйвом молодости. А сегодня картина другая: современная молодежь занимается сексом реже, чем их родители в том же возрасте. Это симптом глубоких изменений в культуре и ценностях.

Объятия. Фото из открытых источников

Во-первых, цифровая реальность. Молодежь живет в мире смартфонов, стримов и соцсетей. Знакомства превратились в переписку, а эмоции – в эмодзи. Виртуальные контакты заменяют реальные и случайные встречи, когда-то заканчивавшиеся романом или происшествием, теперь часто остаются в формате “лайкнул и забыл”.

Во-вторых, смена приоритетов. Если для поколения их родителей секс был символом свободы, то нынешняя молодежь больше думает о карьере, психическом здоровье и самореализации. Интимность перестала быть основным маркером взросления.

В-третьих, экономические реалии. Молодые люди дольше живут с родителями, позже создают семьи и имеют меньше личного пространства. Это напрямую влияет на возможности для сексуальной жизни.

В-четвертых, осознанность и страхи. Информация об инфекциях, нежелательной беременности и психологических последствиях случайных отношений сделала молодежь более осторожной. Они чаще выбирают воздержание или стабильные отношения, чем рискованные эксперименты.

Но главное – это не отсутствие желания. Молодежь стремится к близости, но другой: эмоциональной, искренней, имеющей смысл. Социологи говорят: мы видим новую сексуальную революцию, где главное – не количество, а качество.

Современная молодежь не утратила интереса к интимности. Она просто ищет ее там, где есть настоящее доверие. И это может стать самым большим изменением поколений за последние десятилетия.

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