logo

BTC/USD

64120

ETH/USD

1873.43

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Секс на рабочем месте: ТОП-5 громких офисных скандалов, стоивших карьеры топ-менеджерам
commentss НОВОСТИ Все новости

Секс на рабочем месте: ТОП-5 громких офисных скандалов, стоивших карьеры топ-менеджерам

Служебные романы, вышедшие за рамки приватности. Рассказываем о руководителях мировых корпораций, которых уволили из-за пикантных приключений и отношений с подчиненными

4 августа 2026, 19:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Роскошные кабинеты, миллионные состояния и безграничная власть не защищают от банальной человеческой страсти. За закрытыми дверями самых дорогих корпораций мира бушуют драмы, достойные голливудских триллеров. И когда секс на рабочем месте или тайный роман с подчиненной становится достоянием общественности, цена за удовольствие становится сокрушительной.

Секс на рабочем месте: ТОП-5 громких офисных скандалов, стоивших карьеры топ-менеджерам

Служебные романы часто становятся причиной громких увольнений. Иллюстративное фото: Juan Manuel Cortés. Pixabay

Вот ТОП-5 эпических офисных скандалов, которые мгновенно свели на нет карьеры мировых боссов:

  • 105 миллионов за страсть (Стив Истербрук / McDonald's): В 2019 году короля фастфуда уволили из-за романа с подчиненной. Тесные отношения грубо нарушали политику конфликта интересов. Скандал вспыхнул с новой силой, когда расследование обнаружило интимные фото на рабочей почте — в итоге экс-руководитель вернул компании более 105 миллионов долларов компенсаций.

  • Предательство этического кодекса (Гарри Стоунсифер / Boeing): Глава авиагиганта в 2005 году вынужден был позорно уйти в отставку из-за тайной связи с топ-менеджером. Хотя страсть была вспышкой по обоюдному согласию, Совет директоров вынес жесткий вердикт: такой роман подрывает моральный авторитет компании.

  • Годовой отпуск и отчеты (Марк Херд/HP): Руководитель технологического великана в 2010 году потерял кресло из-за близких отношений с подрядчицей. Масло в огонь подлило то, что босс пытался скрыть роман с помощью искаженных финансовых отчетов о командировках.

  • Нулевая толерантность (Брайан Кржанич/Intel): Даже старые грехи могут стоить должности. В 2018 году руководителя Intel заставили немедленно уйти в отставку из-за давнего романа с сотрудницей. Правила компании оказались железобетонными — никаких интимных связей с подчиненными.

  • Роковое сокрытие (Джефф Цукер / CNN): В 2022 году босс медиаимперии покинул пост не столько из-за романа с руководительницей маркетинга, сколько из-за лжи. Они сознательно утаили свою связь во время внутреннего расследования, чего корпоративный мир простить не смог.

Горькая ирония: люди, управлявшие миллиардными империями, оказались совершенно бессильными перед собственными импульсами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о сексе с политиками: ТОП-5 скандалов, изменивших карьеры мировых лидеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости