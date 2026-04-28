Що робити, якщо в ТЦК забрали телефон

В Україні почастішали випадки, коли у чоловіків у територіальних центрах комплектування вилучають мобільні телефони, пояснюючи це “режимністю об’єкта”.

Чи мають право в ТЦК забирати телефон

Однак, як зазначає військовий юрист ЮК “Приходько та партнери” Данило Гончаренко, такі дії не мають законного підґрунтя.

За його словами, до моменту складання присяги та зарахування до військової частини людина залишається цивільною особою. Відповідно, представники ТЦК не мають права вилучати її особисті речі або обмежувати свободу пересування без законних підстав.

Юрист наголошує, що навіть під час воєнного стану приватна власність є недоторканною, а будь-які обмеження повинні бути прямо передбачені законом.

Окремо він звертає увагу на практику, коли телефони “просять” залишити у сейфі. Навіть у такому випадку, якщо це відбувається без добровільної згоди власника, це також є порушенням прав.

У разі вилучення телефону або втрати зв’язку з людиною, юрист радить діяти через родичів або адвокатів.

Зокрема, необхідно викликати поліцію для фіксації можливого перевищення повноважень та незаконного утримання.

За словами Гончаренка, саме переведення ситуації в юридичну площину — із залученням правоохоронців та адвокатів — найчастіше змушує посадових осіб діяти в межах закону та повертати вилучене майно.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Добропільському напрямку в районі Родинського тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська здійснюють постійні спроби інфільтрації у населений пункт.

Про це повідомив військовий Сил оборони з позивним “Алекс”. За його словами, противник активно просочується в місто малими групами, однак зазнає значних втрат під час цих спроб. Водночас російські сили посилюють наступальні дії з інших напрямків. Зокрема, вони намагаються просунутися в бік Шевченко зі сторони населеного пункту Гришине.

