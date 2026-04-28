Что делать, если в ТЦК забрали телефон

В Украине участились случаи, когда у мужчин в территориальных центрах комплектования изымают мобильные телефоны, объясняя это "режимностью объекта".

Имеют ли право в ТЦК забирать телефон

Однако, как отмечает военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко, такие действия не имеют законной основы.

По его словам, до момента принесения присяги и зачисления в воинскую часть человек остается гражданским лицом. Соответственно представители ТЦК не имеют права изымать ее личные вещи или ограничивать свободу передвижения без законных оснований.

Юрист отмечает, что даже во время военного положения частная собственность неприкосновенна, а любые ограничения должны быть прямо предусмотрены законом.

Отдельно он обращает внимание на практику, когда телефоны "просят" оставить в сейфе. Даже в таком случае, если это происходит без добровольного согласия собственника, это также нарушение прав.

В случае изъятия телефона или потери связи с человеком, юрист советует действовать через родственников или адвокатов.

В частности, необходимо вызвать полицию для фиксации возможного превышения полномочий и незаконного содержания.

По словам Гончаренко, именно перевод ситуации в юридическую плоскость — с привлечением правоохранителей и адвокатов — чаще заставляет должностных лиц действовать в рамках закона и возвращать изъятое имущество.

