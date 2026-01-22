Розпочалось слідство щодо Telegram-каналів: перші подробиці

Бюро економічної безпеки України розпочало досудове розслідування щодо низки Telegram-каналів.

БЕБ проводить розслідування щодо Telegram-каналів. Фото: з відкритих джерел

БЕБ відреагувало на інформацію, що поширюється в публічному просторі, щодо можливої незаконної діяльності каналів із багатомільйонною аудиторією. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Бюро.

"Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ розпочали досудове розслідування. Йдеться про ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства", — йдеться у повідомленні.

У БЕБ також наголосили, що Telegram-канали, які ведуть комерційну діяльність, підпадають під дію законодавства України та зобов’язані декларувати доходи і сплачувати податки.

"БЕБ діє системно. Правила єдині для всіх — незалежно від платформи, аудиторії чи формату діяльності", — додали в БЕБ.

Як повідомляв портал "Коментарі", рівень оплати праці керівного складу Бюро економічної безпеки поступово наближається до показників Національного антикорупційного бюро. Нині щомісячні доходи топпосадовців БЕБ коливаються в межах 120–162 тис. грн. Водночас ще у вересні очільник Бюро Олександр Цивінський публічно заявляв, що зарплати в установі залишаються неконкурентними порівняно з антикорупційними органами, що, за його словами, позначається на ефективності роботи структури.

Так, у листопаді директор БЕБ Олександр Цивінський отримав 126 тис. грн за 20 робочих днів. Його перший заступник заробив 162 тис. грн, ще один заступник — 156 тис. грн. У схожому діапазоні перебувають і доходи інших керівників: очільнику департаменту організаційного забезпечення було нараховано 151 тис. грн, а керівнику управління оперативної підтримки — 146 тис. грн.