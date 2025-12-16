Після призначення Цивінського зарплати керівництва БЕБ різко зросли: деталі

Рівень оплати праці керівного складу Бюро економічної безпеки поступово наближається до показників Національного антикорупційного бюро. Нині щомісячні доходи топпосадовців БЕБ коливаються в межах 120–162 тис. грн. Водночас ще у вересні очільник Бюро Олександр Цивінський публічно заявляв, що зарплати в установі залишаються неконкурентними порівняно з антикорупційними органами, що, за його словами, позначається на ефективності роботи структури, повідомляють "Українські новини".

Глава Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський. Фото: politanaliz.com.ua

Так, у листопаді директор БЕБ Олександр Цивінський отримав 126 тис. грн за 20 робочих днів. Його перший заступник заробив 162 тис. грн, ще один заступник — 156 тис. грн. У схожому діапазоні перебувають і доходи інших керівників: очільнику департаменту організаційного забезпечення було нараховано 151 тис. грн, а керівнику управління оперативної підтримки — 146 тис. грн.

Для порівняння, у НАБУ рівень винагороди значно вищий: директору нарахували 273 тис. грн, а його заступникам — від 199 до 284 тис. грн. При цьому в Антикорупційному бюро зазначають, що ці суми не супроводжуються преміями чи додатковими виплатами та не уточнюють, чи включені до них податки й військовий збір.

Водночас оплата праці інших керівних працівників НАБУ, як і в БЕБ, залишається на рівні 130–150 тис. грн. Державний бюджет на наступний рік передбачає збільшення фінансування Бюро економічної безпеки на 15,5% — загалом до 2,2 млрд грн. Однією з ключових вимог МВФ є посилення боротьби з податковими зловживаннями, адже лише через тіньовий обіг підакцизних товарів держава щороку втрачає близько 38 млрд грн.

Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев наголошує на необхідності активізації роботи БЕБ, оскільки тіньові економічні схеми продовжують функціонувати. Сам Цивінський нещодавно звітував про регіональні операції, зокрема про передані до суду справи щодо незаконного виробництва підакцизної продукції та виявлені факти ухилення від сплати податків. Нагадаємо, що Олександра Цивінського було призначено директором БЕБ у серпні, а за перші 100 днів його роботи обсяги бюджетних відшкодувань скоротилися вдвічі.

Як вже писали "Коментарі", нещодавно у ЗМІ була поширена інформація щодо результатів діяльності щодо результатів аудиту кримінальних проваджень, плану підвищення довіри до громадськості, нові показники ефективності для Бюро та програму “Економічний щит”, які були ініційовані директором Бюро Олександром Цивінським.