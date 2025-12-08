Нещодавно у ЗМІ була поширена інформація щодо результатів діяльності щодо результатів аудиту кримінальних проваджень, плану підвищення довіри до громадськості, нові показники ефективності для Бюро та програму “Економічний щит”, які були ініційовані директором Бюро Олександром Цивінським.

У БЕБ офіційно прокоментували діяльність свого керівництва

У ЗМІ відповідь на запит подавалася так, що нібито у БЕБ відмовляються відповідати на питання, що викликають суспільний інтерес.

Проте у Бюро економічної безпеки України заявили, що відомство діє виключно в межах чинного законодавства та відповідних нормативно-правових актів.

"Закон України "Про доступ до публічної інформації" визначає, що публічною є лише та інформація, яка вже зафіксована, а також передбачає надання вже затверджених документів. Запитувана інформація про програми та проєкти, які були анонсовані керівництвом БЕБ, наразі фіналізується та проходить внутрішні узгодження. Оскільки поставлені питання стосувалися створення нових документів та пояснень, а не вже наявної публічної інформації, БЕБ поінформувало заявника про те, що звернення буде розглянуте у терміни та спосіб, передбачені Законом України "Про звернення громадян". Це стандартна і законна процедура", – йдеться у заяві БЕБ.

Там також зауважили, що Бюро регулярно надає публічну інформацію та відкрито комунікує з медіа.

"Водночас ми зобов'язані дотримуватися процедури та не коментувати те, що юридично не оформлено. Це не ознака закритості — це дотримання правових норм. Ми орієнтуємось на результат, і після завершення всіх процедур поінформуємо громадськість. Просимо медіа врахувати позицію БЕБ та уникати формулювань, які можуть бути сприйняті як констатація фактів, коли йдеться про суб'єктивні оцінки, зокрема, відмова надання інформації, приховування даних та відсутність роботи за окремими напрямами, що не відповідає дійсності", – додали у відомстві.