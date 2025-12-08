Недавно в СМИ была распространена информация о результатах деятельности по результатам аудита уголовных производств, плана повышения доверия к общественности, новые показатели эффективности для Бюро и программу "Экономический щит", инициированные директором Бюро Александром Цивинским.

В БЭБ официально прокомментировали деятельность своего руководства

В СМИ ответ на запрос подавался так, что якобы в БЭБ отказываются отвечать на вопросы, вызывающие общественный интерес.

Тем не менее, в Бюро экономической безопасности Украины заявили, что ведомство действует исключительно в рамках действующего законодательства и соответствующих нормативно-правовых актов.

"Закон Украины "О доступе к публичной информации" определяет, что публична только та информация, которая уже зафиксирована, а также предусматривает предоставление уже утвержденных документов. Запрашиваемая информация о программах и проектах, которые были анонсированы руководством БЭБ, финализируется и проходит внутренние согласования. Поскольку поставленные вопросы касались создания новых документов и объяснений, а не уже имеющейся публичной информации, БЭБ проинформировало заявителя о том, что обращение будет рассмотрено в сроки и способы, предусмотренные Законом Украины "Об обращениях граждан". Это стандартная и законная процедура", – говорится в заявлении БЭБ.

Там также отметили, что Бюро регулярно предоставляет публичную информацию и открыто общается с медиа.

"В то же время мы обязаны соблюдать процедуру и не комментировать то, что юридически не оформлено. Это не признак закрытости – это соблюдение правовых норм. Мы ориентируемся на результат и после завершения всех процедур проинформируем общественность. Просим медиа учесть позицию БЭБ и избегать формулировок, которые могут быть восприняты как констатация фактов, когда речь идет о субъективных оценках, в частности, отказ предоставления информации, сокрытие данных и отсутствие работы по отдельным направлениям, что не соответствует действительности", – добавили в ведомстве.