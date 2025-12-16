После назначения Цивинской зарплаты руководства БЭБ резко выросли: детали

Уровень оплаты труда руководящего состава Бюро экономической безопасности постепенно приближается к показателям Национального антикоррупционного бюро. В настоящее время ежемесячные доходы топ-чиновников БЭБ колеблются в пределах 120–162 тыс. грн. В то же время, еще в сентябре глава Бюро Александр Цивинский публично заявлял, что зарплаты в учреждении остаются неконкурентными по сравнению с антикоррупционными органами, что, по его словам, сказывается на эффективности работы структуры, сообщают "Українські новини".

Глава Бюро экономической безопасности Александр Цывинский. Фото: politanaliz.com.ua

Так, в ноябре директор БЭБ Александр Цивинский получил 126 тыс. грн. за 20 рабочих дней. Его первый заместитель заработал 162 тыс. грн, еще один заместитель – 156 тыс. грн. В похожем диапазоне находятся и доходы других руководителей: руководителю департамента организационного обеспечения было начислено 151 тыс. грн, а руководителю управления оперативной поддержки – 146 тыс. грн.

Для сравнения, в НАБУ уровень вознаграждения значительно выше: директору насчитали 273 тыс. грн, а его заместителям от 199 до 284 тыс. грн. При этом в Антикоррупционном бюро отмечают, что эти суммы не сопровождаются премиями или дополнительными выплатами и не уточняют, включены ли в них налоги и сбор.

В то же время, оплата труда других руководящих работников НАБУ, как и в БЭБ, остается на уровне 130–150 тыс. грн. Государственный бюджет на следующий год предусматривает увеличение финансирования Бюро экономической безопасности на 15,5% — в общей сложности до 2,2 млрд грн. Одним из ключевых требований МВФ является усиление борьбы с налоговыми злоупотреблениями, ведь только из-за теневого обращения подакцизных товаров государство ежегодно теряет около 38 млрд грн.

Председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отмечает необходимость активизации работы БЭБ, поскольку теневые экономические схемы продолжают функционировать. Сам Цивинский недавно отчитывался о региональных операциях, в частности, о переданных в суд делах по незаконному производству подакцизной продукции и выявленным фактам уклонения от уплаты налогов. Напомним, что Александр Цивинский был назначен директором БЭБ в августе, а за первые 100 дней его работы объемы бюджетных возмещений сократились вдвое.

Как уже писали "Комментарии", недавно в СМИ была распространена информация о результатах деятельности по результатам аудита уголовных производств, плана повышения доверия к общественности, новые показатели эффективности для Бюро и программа "Экономический щит", инициированные директором Бюро Александром Цивинским.