Началось следствие по Telegram-каналам: первые подробности

Бюро экономической безопасности Украины начало досудебное расследование относительно ряда Telegram-каналов.

БЭБ проводит расследование по Telegram-каналам. Фото: из открытых источников

БЭБ отреагировало на информацию, распространяющуюся в публичном пространстве, о возможной незаконной деятельности каналов с многомиллионной аудиторией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро.

"Детективы Главного подразделения детективов БЭБ начали досудебное расследование. Речь идет о возможных нарушениях налогового и финансового законодательства", — говорится в сообщении.

В БЭБ также отметили, что Telegram-каналы, ведущие коммерческую деятельность, подпадают под действие законодательства Украины и обязаны декларировать доходы и платить налоги.

"БЭБ действует системно. Правила едины для всех – независимо от платформы, аудитории или формата деятельности", — добавили в БЭБ.

Как сообщал портал "Комментарии", уровень оплаты труда руководящего состава Бюро экономической безопасности постепенно приближается к показателям Национального антикоррупционного бюро. В настоящее время ежемесячные доходы топ-чиновников БЭБ колеблются в пределах 120–162 тыс. грн. В то же время, еще в сентябре глава Бюро Александр Цивинский публично заявлял, что зарплаты в учреждении остаются неконкурентными по сравнению с антикоррупционными органами, что, по его словам, сказывается на эффективности работы структуры.

Так, в ноябре директор БЭБ Александр Цивинский получил 126 тыс. грн. за 20 рабочих дней. Его первый заместитель заработал 162 тыс. грн, еще один заместитель – 156 тыс. грн. В похожем диапазоне находятся и доходы других руководителей: руководителю департамента организационного обеспечения было начислено 151 тыс. грн, а руководителю управления оперативной поддержки – 146 тыс. грн.