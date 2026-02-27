logo_ukra

Розкрадання на оборонних спорудах для авіації: ВАКС відправив під варту посадовців ЗСУ та СБУ
НОВИНИ

Розкрадання на оборонних спорудах для авіації: ВАКС відправив під варту посадовців ЗСУ та СБУ

«Прояв особливої безпринципності»: прокурори оскаржуватимуть занизькі застави для учасників схеми розкрадань в авіації

27 лютого 2026, 20:33
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ключовим учасникам корупційної схеми, пов’язаної з розкраданням коштів на будівництві стратегічних оборонних споруд для української авіації. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

Розкрадання на оборонних спорудах для авіації: ВАКС відправив під варту посадовців ЗСУ та СБУ

Суд над посадовцем ПС ЗСУ. Фото: Офіс Генерального прокурора

Згідно з рішенням суду, під варту відправлено командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця та начальника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. Для обох посадовців визначено можливість внесення застави: "Для посадовця СБУ суд визначив альтернативу у вигляді застави – 6,9 млн грн, для посадовця Повітряних Сил ЗСУ – 7 млн грн".

Розкрадання на оборонних спорудах для авіації: ВАКС відправив під варту посадовців ЗСУ та СБУ - фото 2

Однак сторона обвинувачення залишилася незадоволена розміром грошової компенсації. Як зазначили у відомстві, сума застави виявилася вдвічі меншою за ту, на якій наполягали прокурори. Через це наразі готуються апеляційні скарги на відповідні рішення ВАКС.

Розкрадання на оборонних спорудах для авіації: ВАКС відправив під варту посадовців ЗСУ та СБУ - фото 2

В Офісі Генпрокурора підкреслили надзвичайну важливість цієї справи в умовах повномасштабної війни:

"Нажива на проєктах, спрямованих на захист повітряного простору держави в умовах війни, є проявом особливої безпринципності і це неприпустимо. Кожен, хто ставить власну кишеню вище за обороноздатність держави, нестиме відповідальність за всією суворістю закону".

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі деталі причетності високопосадовців до розкрадань на захисних спорудах, що мали убезпечити українські літаки від ворожих атак.

Розкрадання на оборонних спорудах для авіації: ВАКС відправив під варту посадовців ЗСУ та СБУ - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок масштабного процесу внутрішнього очищення Служби безпеки України. Глава держави заслухав спеціальні доповіді відомства та поставив конкретні завдання новому керівництву.

"Я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна", — заявив Володимир Зеленський. 



