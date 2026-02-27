Розкрадання на оборонних спорудах для авіації: ВАКС відправив під варту посадовців ЗСУ та СБУ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ключовим учасникам корупційної схеми, пов’язаної з розкраданням коштів на будівництві стратегічних оборонних споруд для української авіації. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

Суд над посадовцем ПС ЗСУ. Фото: Офіс Генерального прокурора

Згідно з рішенням суду, під варту відправлено командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця та начальника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. Для обох посадовців визначено можливість внесення застави: "Для посадовця СБУ суд визначив альтернативу у вигляді застави – 6,9 млн грн, для посадовця Повітряних Сил ЗСУ – 7 млн грн".

Однак сторона обвинувачення залишилася незадоволена розміром грошової компенсації. Як зазначили у відомстві, сума застави виявилася вдвічі меншою за ту, на якій наполягали прокурори. Через це наразі готуються апеляційні скарги на відповідні рішення ВАКС.

В Офісі Генпрокурора підкреслили надзвичайну важливість цієї справи в умовах повномасштабної війни:

"Нажива на проєктах, спрямованих на захист повітряного простору держави в умовах війни, є проявом особливої безпринципності і це неприпустимо. Кожен, хто ставить власну кишеню вище за обороноздатність держави, нестиме відповідальність за всією суворістю закону".

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі деталі причетності високопосадовців до розкрадань на захисних спорудах, що мали убезпечити українські літаки від ворожих атак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок масштабного процесу внутрішнього очищення Служби безпеки України. Глава держави заслухав спеціальні доповіді відомства та поставив конкретні завдання новому керівництву.

"Я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна", — заявив Володимир Зеленський.