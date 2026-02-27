Хищение на оборонных сооружениях для авиации: ВАКС отправил под стражу чиновников ВСУ и СБУ

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения ключевым участникам коррупционной схемы, связанной с хищением средств на строительстве стратегических оборонительных сооружений для украинской авиации. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

Суд над чиновником ВС ВСУ. Фото: Офис Генерального прокурора

Согласно решению суда, под стражу отправлены командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрей Украинец и начальник Управления СБУ в Житомирской области Владимир Компаниченко. Для обоих должностных лиц определена возможность внесения залога: "Для чиновника СБУ суд определил альтернативу в виде залога – 6,9 млн грн, для чиновника Воздушных Сил ВСУ – 7 млн грн".

Однако сторона обвинения осталась недовольна размером денежной компенсации. Как отметили в ведомстве, сумма залога оказалась вдвое меньше той, на которой настаивали прокуроры. Поэтому готовятся апелляционные жалобы на соответствующие решения ВАКС.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули чрезвычайную важность этого дела в условиях полномасштабной войны:

"Нажива на проектах, направленных на защиту воздушного пространства государства в условиях войны, является проявлением особой беспринципности, и это недопустимо. Каждый, кто ставит собственный карман выше обороноспособности государства, будет нести ответственность по всей строгости закона".

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все детали причастности чиновников к хищениям на защитных сооружениях, которые должны были обезопасить украинские самолеты от вражеских атак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале масштабного процесса внутренней очистки Службы безопасности Украины. Глава государства заслушал специальные доклады ведомства и поставил конкретные задачи новому руководству.

"Я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать на очищение Службы от тех, чей интерес — совсем не Украина", — заявил Владимир Зеленский.