Рома Звєрь різко змінив позиціюБщодо росії та України: перевзувся у повітрі

Лідер російського гурту "Звєрі" Роман Білик, більш відомий як Рома Звєрь, знову змінив свою публічну позицію щодо ключових питань, пов’язаних із війною та інформаційним простором.

Рома Звєрь про війну в Україні та заборону Telegram

Нещодавно артист заявив, що підтримує блокування месенджера Telegram у Росії, назвавши його "відвертим злом". За його словами, він не бачить проблеми в обмеженні роботи платформи і навіть виступає за її повне відключення.

Ця заява різко контрастує з його позицією на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У лютому 2022 року Рома Звєрь відкрито засудив війну, назвавши її неприпустимою.

Нинішня риторика артиста фактично збігається з курсом російської влади на посилення контролю над інформаційним простором.

Telegram сьогодні є одним із ключових інструментів комунікації в Росії. За даними відкритих джерел, платформа активно використовується як для поширення інформації, так і для координації дій, зокрема в умовах війни.

Через месенджер діють тисячі каналів, частина з яких пов’язана з російською пропагандою та інформаційними операціями. Також Telegram використовується для збору коштів, організації мереж та обміну оперативною інформацією.

Станом на 2026 рік аудиторія Telegram у Росії перевищує 100 мільйонів користувачів, що робить його однією з найвпливовіших платформ у країні.

На цьому тлі питання можливого обмеження або блокування Telegram розглядається як частина ширшої стратегії контролю інформаційного простору та управління суспільними настроями.

Зміна позиції публічних осіб, зокрема артистів, відображає загальні тенденції всередині російського суспільства, де дедалі більше посилюється тиск на свободу слова та альтернативні джерела інформації.

