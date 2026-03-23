Рома Звєрь різко змінив позицію щодо росії та України: перевзувся у повітрі
Рома Звєрь різко змінив позиціюБщодо росії та України: перевзувся у повітрі

Лідер гурту «Звєрі» Рома Звєрь змінив риторику — від засудження війни до підтримки блокування Telegram у РФ

23 березня 2026, 16:38
Лідер російського гурту "Звєрі" Роман Білик, більш відомий як Рома Звєрь, знову змінив свою публічну позицію щодо ключових питань, пов’язаних із війною та інформаційним простором.

Рома Звєрь різко змінив позиціюБщодо росії та України: перевзувся у повітрі

Рома Звєрь про війну в Україні та заборону Telegram

Нещодавно артист заявив, що підтримує блокування месенджера Telegram у Росії, назвавши його "відвертим злом". За його словами, він не бачить проблеми в обмеженні роботи платформи і навіть виступає за її повне відключення.

Ця заява різко контрастує з його позицією на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У лютому 2022 року Рома Звєрь відкрито засудив війну, назвавши її неприпустимою.

Нинішня риторика артиста фактично збігається з курсом російської влади на посилення контролю над інформаційним простором.

Telegram сьогодні є одним із ключових інструментів комунікації в Росії. За даними відкритих джерел, платформа активно використовується як для поширення інформації, так і для координації дій, зокрема в умовах війни.

Через месенджер діють тисячі каналів, частина з яких пов’язана з російською пропагандою та інформаційними операціями. Також Telegram використовується для збору коштів, організації мереж та обміну оперативною інформацією.

Станом на 2026 рік аудиторія Telegram у Росії перевищує 100 мільйонів користувачів, що робить його однією з найвпливовіших платформ у країні.

На цьому тлі питання можливого обмеження або блокування Telegram розглядається як частина ширшої стратегії контролю інформаційного простору та управління суспільними настроями.

Зміна позиції публічних осіб, зокрема артистів, відображає загальні тенденції всередині російського суспільства, де дедалі більше посилюється тиск на свободу слова та альтернативні джерела інформації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський політик Олег Царьов заявив про скандал у військовому керівництві РФ, пов’язаний із нагородженням генерала за нібито "звільнення" населеного пункту, який фактично не перебуває під контролем російських військ.



Джерело: https://t.me/occupation_research_center/1079
