Рома Зверь резко изменил позицию по России и Украине: переобулся в воздухе
Рома Зверь резко изменил позицию по России и Украине: переобулся в воздухе

Лидер группы «Звери» Рома Зверь сменил риторику — от приговора войны к поддержке блокирования Telegram в РФ

23 марта 2026, 16:38
Ткачова Марія

Лидер российской группы "Звери" Роман Билык, более известный как Рома Зверь, снова изменил свою публичную позицию по ключевым вопросам, связанным с войной и информационным пространством.

Рома Зверь о войне в Украине и запрете Telegram

Недавно артист заявил, что поддерживает блокировку мессенджера Telegram в России, назвав его "откровенным злом". По его словам, он не видит проблем в ограничении работы платформы и даже выступает за ее полное отключение.

Это заявление резко контрастирует с его позицией в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. В феврале 2022 года Рома Зверь открыто осудил войну, назвав ее недопустимой.

Нынешняя риторика артиста фактически совпадает с курсом российских властей на усиление контроля за информационным пространством.

Telegram сегодня является одним из ключевых инструментов коммуникации в России. По данным открытых источников, платформа активно используется как для распространения информации, так и для координации действий, в частности, в условиях войны.

Через мессенджер действуют тысячи каналов, часть которых связана с российской пропагандой и информационными операциями. Telegram также используется для сбора средств, организации сетей и обмена оперативной информацией.

По состоянию на 2026 г. аудитория Telegram в России превышает 100 миллионов пользователей, что делает его одной из самых влиятельных платформ в стране.

На этом фоне вопрос возможного ограничения или блокирования Telegram рассматривается как часть более широкой стратегии контроля информационного пространства и управления общественными настроениями.

Изменение позиции публичных лиц, в частности артистов, отражает общие тенденции внутри российского общества, где все больше усиливается давление на свободу слова и альтернативные источники информации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский политик Олег Царев заявил о скандале в военном руководстве РФ, связанном с награждением генерала за якобы "освобождение" населенного пункта, который фактически не находится под контролем российских войск.



Источник: https://t.me/occupation_research_center/1079
