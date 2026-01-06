Родичі бійців б’ють на сполох: що відбувається у 108-й бригаді

У мережі з’явилася інформація про нібито неправомірне поводження з військовослужбовцями одного з підрозділів 108-ї окремої бригади територіальної оборони, яка виконує завдання на Гуляйпільському напрямку. Командування бригади виступило з офіційною заявою, спростувавши поширені твердження.

Скандал з 108-ю бригадою ЗСУ

У бригаді повідомили, що відповідно до розпоряджень командування визначені військовослужбовці були залучені до проходження курсу додаткової підготовки. Це рішення ухвалене в межах чинних бойових і навчальних планів та не пов’язане з жодними каральними чи позастатутними діями.

У командуванні наголосили, що всі підрозділи бригади діють згідно з бойовими розпорядженнями, перебувають на своїх позиціях і виконують завдання за призначенням, зокрема знищують противника у визначеній смузі оборони.

Водночас у публічному просторі з’явилася реакція щодо ситуації в одному з батальйонів бригади. За останні дві доби до авторів публікацій звернулася значна кількість родичів військовослужбовців із повідомленнями про проблеми всередині підрозділу та складні взаємовідносини із суміжними частинами.

Автори цих звернень наголошують, що зацікавлені у справедливому та неупередженому висвітленні ситуації. Вони зазначають, що іноді за однобокими формулюваннями може приховуватися халатність командирів середньої ланки. Наразі обставини вивчаються, і у разі формування повної картини громадськість пообіцяли поінформувати окремо.

Командування бригади закликало медіа та суспільство користуватися виключно офіційною, верифікованою інформацією та не піддаватися маніпуляціям і емоційним дописам у соціальних мережах.

