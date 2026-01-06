logo

BTC/USD

92014

ETH/USD

3219.11

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Родственники бойцов бьют тревогу: что происходит в 108-й бригаде
commentss НОВОСТИ Все новости

Родственники бойцов бьют тревогу: что происходит в 108-й бригаде

В 108-й бригаде ТРО прокомментировали слухи о якобы неправомерном обращении с военными на Гуляйпольском направлении и заявили о проверке ситуации

6 января 2026, 20:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В сети появилась информация о якобы неправомерном обращении с военнослужащими одного из подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны, выполняющей задачи на Гуляйпольском направлении. Командование бригады выступило с официальным заявлением, опровергнув распространенные утверждения.

Родственники бойцов бьют тревогу: что происходит в 108-й бригаде

Скандал со 108-й бригадой ВСУ

В бригаде сообщили, что согласно распоряжениям командования определенные военнослужащие были вовлечены в прохождение курса дополнительной подготовки. Это решение принято в рамках действующих боевых и учебных планов и не связано ни с какими карательными или внеуставными действиями.

В командовании подчеркнули, что все подразделения бригады действуют согласно боевым распоряжениям, находятся на своих позициях и выполняют задачи по назначению, в том числе уничтожают противника в определенной полосе обороны.

В то же время в публичном пространстве появилась реакция по ситуации в одном из батальонов бригады. За последние двое суток к авторам публикаций обратилось значительное количество родственников военнослужащих с сообщениями о проблемах внутри подразделения и сложных взаимоотношениях со смежными частями.

Авторы этих обращений подчеркивают, что заинтересованы в справедливом и беспристрастном освещении ситуации. Они отмечают, что иногда за однобокими формулировками может скрываться халатность командиров среднего звена. Пока обстоятельства изучаются, и в случае формирования полной картины общественность пообещали проинформировать отдельно.

Командование бригады призвало медиа и общество пользоваться исключительно официальной, верифицированной информацией и не поддаваться манипуляциям и эмоциональным сообщениям в социальных сетях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что из отношений "Резерв" получает расширенный сервис уведомлений, который будет информировать военнообязанных о важных изменениях в их статусе. Теперь пользователи смогут включить сообщение о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки послал бумажную повестку по почте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Q1b1TPcTYf8ff52JxFFpzCKHhGfZsSiAwoyGxPXe3hvFyzx4mnH3AR8meXxJeLXml&id=100083010146725
Теги:

Новости

Все новости