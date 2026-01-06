В сети появилась информация о якобы неправомерном обращении с военнослужащими одного из подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны, выполняющей задачи на Гуляйпольском направлении. Командование бригады выступило с официальным заявлением, опровергнув распространенные утверждения.

Скандал со 108-й бригадой ВСУ

В бригаде сообщили, что согласно распоряжениям командования определенные военнослужащие были вовлечены в прохождение курса дополнительной подготовки. Это решение принято в рамках действующих боевых и учебных планов и не связано ни с какими карательными или внеуставными действиями.

В командовании подчеркнули, что все подразделения бригады действуют согласно боевым распоряжениям, находятся на своих позициях и выполняют задачи по назначению, в том числе уничтожают противника в определенной полосе обороны.

В то же время в публичном пространстве появилась реакция по ситуации в одном из батальонов бригады. За последние двое суток к авторам публикаций обратилось значительное количество родственников военнослужащих с сообщениями о проблемах внутри подразделения и сложных взаимоотношениях со смежными частями.

Авторы этих обращений подчеркивают, что заинтересованы в справедливом и беспристрастном освещении ситуации. Они отмечают, что иногда за однобокими формулировками может скрываться халатность командиров среднего звена. Пока обстоятельства изучаются, и в случае формирования полной картины общественность пообещали проинформировать отдельно.

Командование бригады призвало медиа и общество пользоваться исключительно официальной, верифицированной информацией и не поддаваться манипуляциям и эмоциональным сообщениям в социальных сетях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что из отношений "Резерв" получает расширенный сервис уведомлений, который будет информировать военнообязанных о важных изменениях в их статусе. Теперь пользователи смогут включить сообщение о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки послал бумажную повестку по почте.