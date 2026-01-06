Нова функція «Резерв+»: повідомлення про поштову повістку

Рубрики
Ткачова Марія
Застосунок "Резерв+" отримує розширений сервіс сповіщень, який інформуватиме військовозобов’язаних про важливі зміни в їхньому статусі. Відтепер користувачі зможуть увімкнути повідомлення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав паперову повістку поштою.
У «Резерв+» буде видно наявність поштової повістки
Нова функція має на меті зменшити кількість непорозумінь і допомогти людям завчасно підготуватися до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Повідомлення в застосунку слугуватиме виключно інформуванням, а не офіційним врученням повістки.
Розробники наголошують, що сповіщення в "Резерв+" не має юридичної сили повістки. Факт його отримання або прочитання не вважається врученням документа. Порядок мобілізаційного оповіщення залишається незмінним — повістки, як і раніше, друкуються та доставляються поштовим відправленням.
Функція є добровільною: користувач самостійно вирішує, чи вмикати такі сповіщення. У повідомленні буде зазначено дату та час, на які необхідно з’явитися до ТЦК та СП, що дозволить заздалегідь спланувати дії.
У Міноборони підкреслюють, що розширення сервісів у "Резерв+" спрямоване на підвищення прозорості процесів і зручності для військовозобов’язаних, а не на зміну чинних правил мобілізації.