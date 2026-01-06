logo_ukra

Нова функція «Резерв+»: повідомлення про поштову повістку

У застосунку «Резерв+» з’являється нова функція, яка попереджатиме користувачів про надсилання паперової повістки поштою

6 січня 2026, 20:40
Автор:
Ткачова Марія

Застосунок "Резерв+" отримує розширений сервіс сповіщень, який інформуватиме військовозобов’язаних про важливі зміни в їхньому статусі. Відтепер користувачі зможуть увімкнути повідомлення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав паперову повістку поштою.

У «Резерв+» буде видно наявність поштової повістки

Нова функція має на меті зменшити кількість непорозумінь і допомогти людям завчасно підготуватися до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Повідомлення в застосунку слугуватиме виключно інформуванням, а не офіційним врученням повістки.

Розробники наголошують, що сповіщення в "Резерв+" не має юридичної сили повістки. Факт його отримання або прочитання не вважається врученням документа. Порядок мобілізаційного оповіщення залишається незмінним — повістки, як і раніше, друкуються та доставляються поштовим відправленням.

Функція є добровільною: користувач самостійно вирішує, чи вмикати такі сповіщення. У повідомленні буде зазначено дату та час, на які необхідно з’явитися до ТЦК та СП, що дозволить заздалегідь спланувати дії.

У Міноборони підкреслюють, що розширення сервісів у "Резерв+" спрямоване на підвищення прозорості процесів і зручності для військовозобов’язаних, а не на зміну чинних правил мобілізації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що минулий грудень став переломним місяцем для підрозділів безпілотних систем Сил оборони України. Уперше за час повномасштабної війни дронові підрозділи знешкодили приблизно таку ж кількість військовослужбовців армії РФ, скільки Росія мобілізувала за один місяць.



