Новая функция «Резерв»: сообщение о почтовой повестке
Новая функция «Резерв»: сообщение о почтовой повестке

В приложении «Резерв» появляется новая функция, которая предупреждает пользователей о отправке бумажной повестки по почте

6 января 2026, 20:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Приложение "Резерв" получает расширенный сервис уведомлений, информирующий военнообязанных о важных изменениях в их статусе. Теперь пользователи смогут включить сообщение о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки послал бумажную повестку по почте.

Новая функция «Резерв»: сообщение о почтовой повестке

В «Резерв+» будет видно наличие почтовой повестки

Новая функция имеет целью уменьшить количество недоразумений и помочь людям заранее подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту. Сообщение в приложении служит исключительно информированием, а не официальным вручением повестки.

Разработчики отмечают, что уведомление в "Резерве" не имеет юридической силы повестки. Факт его получения или прочтения не считается вручением документа. Порядок мобилизационного оповещения остается неизменным – повестки по-прежнему печатаются и доставляются по почтовой отправке.

Функция является добровольной: пользователь самостоятельно решает, включать ли такие уведомления. В сообщении будет указана дата и время, на которые необходимо явиться ТЦК и СП, что позволит заранее спланировать действия.

В Минобороны подчеркивают, что расширение сервисов в "Резерве" направлено на повышение прозрачности процессов и удобства для военнообязанных, а не на изменение действующих правил мобилизации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что минувший декабрь стал переломным месяцем для подразделений беспилотных систем Сил обороны Украины. Впервые за время полномасштабной войны дроновые подразделения обезвредили примерно такое же количество военнослужащих армии РФ, сколько Россия мобилизовала за один месяц.



