Новая функция «Резерв»: сообщение о почтовой повестке

Приложение "Резерв" получает расширенный сервис уведомлений, информирующий военнообязанных о важных изменениях в их статусе. Теперь пользователи смогут включить сообщение о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки послал бумажную повестку по почте.
В «Резерв+» будет видно наличие почтовой повестки
Новая функция имеет целью уменьшить количество недоразумений и помочь людям заранее подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту. Сообщение в приложении служит исключительно информированием, а не официальным вручением повестки.
Разработчики отмечают, что уведомление в "Резерве" не имеет юридической силы повестки. Факт его получения или прочтения не считается вручением документа. Порядок мобилизационного оповещения остается неизменным – повестки по-прежнему печатаются и доставляются по почтовой отправке.
Функция является добровольной: пользователь самостоятельно решает, включать ли такие уведомления. В сообщении будет указана дата и время, на которые необходимо явиться ТЦК и СП, что позволит заранее спланировать действия.
В Минобороны подчеркивают, что расширение сервисов в "Резерве" направлено на повышение прозрачности процессов и удобства для военнообязанных, а не на изменение действующих правил мобилизации.