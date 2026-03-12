Різні підходи до мов: нардеп розкритикував нове свято, ініційоване Зеленським

Президент України Володимир Зеленський офіційно встановив нову пам’ятну дату — День румунської мови, який відзначатимуть щороку 31 серпня. Глава держави пояснив, що цей крок спрямований на зміцнення культурних та гуманітарних зв’язків між сусідніми країнами. Крім того, це рішення є взаємним жестом, оскільки в Румунії вже існує День української мови, що припадає на 9 листопада.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

Проте ініціатива викликала неоднозначну реакцію в політикумі. Зокрема, народний депутат Максим Бужанський висловив побоювання, що такий крок може спровокувати обурення інших національних меншин, особливо угорської.

На думку політика, відсутність аналогічного свята для угорської громади дасть привід для скарг у європейські інституції. "Не маючи відповіді або почувши про складні відносини з Угорщиною, вони з радістю заявлять Європі про вибірковий підхід до меншин, чиї мови є офіційними в ЄС", — зазначив депутат.

Бужанський також натякнув на несправедливість щодо носіїв інших поширених в Україні мов, підкресливши, що вони вже давно "зробили свої висновки" з мовної політики держави. Водночас він згадав і альтернативну позицію, згідно з якою запровадження свята є лише логічним дипломатичним кроком у відповідь на аналогічні дії Бухареста.

