Различные подходы к языкам: нардеп раскритиковал новый праздник, инициированный Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский официально установил новую памятную дату — День румынского языка, который будет отмечен каждый год 31 августа. Глава государства пояснил, что этот шаг направлен на укрепление культурных и гуманитарных связей соседних стран. Кроме того, это решение является взаимным жестом, поскольку в Румынии уже существует День украинского языка, приходящийся на 9 ноября.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию в политикуме. В частности, народный депутат Максим Бужанский выразил опасение, что такой шаг может спровоцировать возмущение других национальных меньшинств, особенно венгерского.

По мнению политика, отсутствие аналогичного праздника для венгерского общества даст повод для жалоб в европейские институции. "Не имея ответа или услышав о сложных отношениях с Венгрией, они с радостью заявят Европе о выборочном подходе к меньшинствам, чьи языки являются официальными в ЕС", — отметил депутат.

Бужанский также намекнул на несправедливость по отношению к носителям других распространенных в Украине языков, подчеркнув, что они уже давно "сделали свои выводы" из языковой политики государства. В то же время он упомянул и альтернативную позицию, согласно которой введение праздника является лишь логичным дипломатическим шагом в ответ на аналогичные действия Бухареста.

