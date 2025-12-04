Резонанс у війську: що знайшли під час перевірок у штурмових полках ЗСУ

За словами Ольги Решетилової, мова йде про окремі частини, де командування дозволило собі дії, які вже підпадають під кримінальну відповідальність.

Побиття та незаконне утримання в ЗСУ

Під час інспекцій — зокрема й спільних із представниками Офісу президента — омбудсманка зафіксувала факти, що свідчать про грубе поводження з бійцями. Йдеться про побиття, незаконне утримання, тиск, погрози життю та здоров’ю військових і навіть залякування їхніх родичів. Усі матеріали, які мають ознаки криміналу, передані правоохоронним органам, адже розслідування цих подій виходить за межі повноважень військового омбудсмана.

Тепер подальший розвиток ситуації залежить від того, наскільки оперативно та результативно спрацюють правоохоронці та Офіс Генерального прокурора. Саме вони мають визначити коло винних і притягнути до відповідальності командирів, які допустили зловживання.

Решетилова наголосила, що виявлені проблеми не стосуються всіх штурмових полків. Більшість із них демонструє високу результативність і виконує бойові завдання надзвичайної складності. Однак наявність успішних операцій на фронті не може бути виправданням для порушення прав військових у середині підрозділів. Омбудсманка підкреслила: ефективність у бою і відповідальність командування — це різні площини, і жодна з них не повинна виключати іншу.

