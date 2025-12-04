logo_ukra

Резонанс у війську: що знайшли під час перевірок у штурмових полках ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Резонанс у війську: що знайшли під час перевірок у штурмових полках ЗСУ

Військова омбудсманка Ольга Решетилова розповіла, що під час низки перевірок у деяких штурмових полках Збройних сил України виявили масштабні порушення прав військовослужбовців

4 грудня 2025, 17:28
Автор:
avatar

Ткачова Марія

За словами Ольги Решетилової, мова йде про окремі частини, де командування дозволило собі дії, які вже підпадають під кримінальну відповідальність.

Резонанс у війську: що знайшли під час перевірок у штурмових полках ЗСУ

Побиття та незаконне утримання в ЗСУ

Під час інспекцій — зокрема й спільних із представниками Офісу президента — омбудсманка зафіксувала факти, що свідчать про грубе поводження з бійцями. Йдеться про побиття, незаконне утримання, тиск, погрози життю та здоров’ю військових і навіть залякування їхніх родичів. Усі матеріали, які мають ознаки криміналу, передані правоохоронним органам, адже розслідування цих подій виходить за межі повноважень військового омбудсмана.

Тепер подальший розвиток ситуації залежить від того, наскільки оперативно та результативно спрацюють правоохоронці та Офіс Генерального прокурора. Саме вони мають визначити коло винних і притягнути до відповідальності командирів, які допустили зловживання.

Решетилова наголосила, що виявлені проблеми не стосуються всіх штурмових полків. Більшість із них демонструє високу результативність і виконує бойові завдання надзвичайної складності. Однак наявність успішних операцій на фронті не може бути виправданням для порушення прав військових у середині підрозділів. Омбудсманка підкреслила: ефективність у бою і відповідальність командування — це різні площини, і жодна з них не повинна виключати іншу.

Джерело: https://censor.net/ua/news/3588682/reshetylova-pro-masovi-porushennya-prav-voyiniv-zsu-u-shturmovyh-polkah
