Резонанс в армии: что нашли во время проверок в штурмовых полках ВСУ

По словам Ольги Решетиловой, речь идет об отдельных частях, где командование позволило себе действия, которые уже подпадают под уголовную ответственность.

Избиение и незаконное удерживание в ВСУ

Во время инспекций, в том числе совместных с представителями Офиса президента, омбудсманка зафиксировала факты, свидетельствующие о грубом обращении с бойцами. Речь идет об избиении, незаконном содержании, давлении, угрозах жизни и здоровью военных и даже запугивании их родственников. Все материалы, имеющие признаки криминала, переданы правоохранительным органам, ведь расследование этих событий выходит за рамки полномочий военного омбудсмана.

Теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько оперативно и результативно сработают правоохранители и Офис Генерального прокурора. Именно они должны определить круг виновных и привлечь к ответственности командиров, допустивших злоупотребление.

Решетилова подчеркнула, что обнаруженные проблемы не касаются всех штурмовых полков. Большинство из них демонстрируют высокую результативность и выполняют боевые задания чрезвычайной сложности. Однако наличие успешных операций на фронте не может быть оправданием для нарушения прав военных внутри подразделений. Омбудсманка подчеркнула: эффективность в бою и ответственность командования — это разные плоскости, и ни одна из них не должна исключать другую.

