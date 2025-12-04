logo

Резонанс в армии: что нашли во время проверок в штурмовых полках ВСУ
Резонанс в армии: что нашли во время проверок в штурмовых полках ВСУ

Военная омбудсманка Ольга Решетилова рассказала, что во время ряда проверок в некоторых штурмовых полках Вооруженных сил Украины обнаружили масштабные нарушения прав военнослужащих

4 декабря 2025, 17:28
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По словам Ольги Решетиловой, речь идет об отдельных частях, где командование позволило себе действия, которые уже подпадают под уголовную ответственность.

Резонанс в армии: что нашли во время проверок в штурмовых полках ВСУ

Избиение и незаконное удерживание в ВСУ

Во время инспекций, в том числе совместных с представителями Офиса президента, омбудсманка зафиксировала факты, свидетельствующие о грубом обращении с бойцами. Речь идет об избиении, незаконном содержании, давлении, угрозах жизни и здоровью военных и даже запугивании их родственников. Все материалы, имеющие признаки криминала, переданы правоохранительным органам, ведь расследование этих событий выходит за рамки полномочий военного омбудсмана.

Теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько оперативно и результативно сработают правоохранители и Офис Генерального прокурора. Именно они должны определить круг виновных и привлечь к ответственности командиров, допустивших злоупотребление.

Решетилова подчеркнула, что обнаруженные проблемы не касаются всех штурмовых полков. Большинство из них демонстрируют высокую результативность и выполняют боевые задания чрезвычайной сложности. Однако наличие успешных операций на фронте не может быть оправданием для нарушения прав военных внутри подразделений. Омбудсманка подчеркнула: эффективность в бою и ответственность командования — это разные плоскости, и ни одна из них не должна исключать другую.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" прокомментировал скандальное решение парламента об увеличении финансирования деятельности народных депутатов. Он подчеркнул, что в документе формально прописана не "заработная плата", а "возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий", но это, по его мнению, ничего не меняет в глазах общества.



Источник: https://censor.net/ua/news/3588682/reshetylova-pro-masovi-porushennya-prav-voyiniv-zsu-u-shturmovyh-polkah
