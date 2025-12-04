Катастрофа в соціумі: військові про підвищення зарплати депутатам

Рубрики
Ткачова Марія
Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" прокоментував скандальне рішення парламенту про збільшення фінансування діяльності народних депутатів. Він наголосив, що в документі формально прописано не "заробітну плату", а "відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень", але це, на його думку, нічого не змінює в очах суспільства.
Військові про підвищення зарплати депутатам
Офіцер зазначив, що такий крок виглядає як абсолютне нерозуміння реальності, у якій живе країна: на фронті — проблеми, всередині — тотальна напруга, люди щодня читають про нові "зради", і довіра до влади стрімко падає. В цей момент, каже "Алекс", депутати просувають законопроєкт про додаткові витрати на себе — що сприймається суспільством як відверте знущання.
Він підкреслив, що громадян не цікавитимуть жодні юридичні формулювання чи технічні пояснення — такі новини тільки посилюють роздратування і створюють враження, що політики живуть у паралельній реальності, відірваній від війни та потреб армії.