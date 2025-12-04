Стрілянина в Конча-Заспі: ГУР і військова частина зійшлися у силовому конфлікті

Українська правда з посиланням на джерела в силових структурах повідомляє про серйозний інцидент між представниками ГУР та військовослужбовцями в/ч А4005, що стався ввечері 3 грудня на території санаторію "Жовтень" у Конча-Заспі.

Стрілянина в Кончі-Заспі

За даними співрозмовників видання, група ГУРівців увійшла на територію санаторію, пробивши ворота і пошкодивши паркан. Під час заходу силовики здійснювали постріли в повітря та в землю. Згідно з інформацією УП, вони затримали близько десяти військових іншої частини — частина з них отримала травми. Після цього група ГУР, за словами джерел, забарикадувалася всередині об’єкта.

На місці перебувають співробітники Нацполіції, Військової служби правопорядку, військовий комендант Київської області та представники КОВА. ГУРівці нікого не пропускають на територію. До ситуації долучилися також працівники ДБР, які проводили арешт санкційного майна, а на місце прибув один із заступників Головнокомандувача ЗСУ.

У ГУР заявляють, що перебувають у санаторії законно. За їхніми словами, власник земельної ділянки уклав із ними договір на період воєнного стану, і такий договір не вимагає додаткових погоджень. Також вони стверджують, що іншим підрозділам доступ був скасований рішенням військової адміністрації. ГУР запевняє, що всі документи надали поліції, ВСП і військовій адміністрації, а розголошення місця дислокації їхнього підрозділу створює загрозу безпеці.

Джерела УП додають, що після початку повномасштабного вторгнення приміщення санаторію орендувала інша військова частина за погодженням із КМВА та командуванням Сухопутних військ. Тамтешні будівлі опечатані й не використовуються, але останній місяць ГУРівці кілька разів приїжджали з вимогою звільнити територію.

Ситуація залишається напруженою, сторони чекають на рішення вищого військового керівництва.

