logo_ukra

BTC/USD

93574

ETH/USD

3193.98

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал Стрілянина в Конча-Заспі: ГУР і військова частина зійшлися у силовому конфлікті
commentss НОВИНИ Всі новини

Стрілянина в Конча-Заспі: ГУР і військова частина зійшлися у силовому конфлікті

У Конча-Заспі стався силовий конфлікт між співробітниками ГУР та військовими іншої частини: пролунали постріли, є затримані та поранені, на місці працюють поліція, ВСП і ДБР, — повідомляє УП

4 грудня 2025, 01:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українська правда з посиланням на джерела в силових структурах повідомляє про серйозний інцидент між представниками ГУР та військовослужбовцями в/ч А4005, що стався ввечері 3 грудня на території санаторію "Жовтень" у Конча-Заспі.

Стрілянина в Конча-Заспі: ГУР і військова частина зійшлися у силовому конфлікті

Стрілянина в Кончі-Заспі

За даними співрозмовників видання, група ГУРівців увійшла на територію санаторію, пробивши ворота і пошкодивши паркан. Під час заходу силовики здійснювали постріли в повітря та в землю. Згідно з інформацією УП, вони затримали близько десяти військових іншої частини — частина з них отримала травми. Після цього група ГУР, за словами джерел, забарикадувалася всередині об’єкта.

На місці перебувають співробітники Нацполіції, Військової служби правопорядку, військовий комендант Київської області та представники КОВА. ГУРівці нікого не пропускають на територію. До ситуації долучилися також працівники ДБР, які проводили арешт санкційного майна, а на місце прибув один із заступників Головнокомандувача ЗСУ.

У ГУР заявляють, що перебувають у санаторії законно. За їхніми словами, власник земельної ділянки уклав із ними договір на період воєнного стану, і такий договір не вимагає додаткових погоджень. Також вони стверджують, що іншим підрозділам доступ був скасований рішенням військової адміністрації. ГУР запевняє, що всі документи надали поліції, ВСП і військовій адміністрації, а розголошення місця дислокації їхнього підрозділу створює загрозу безпеці.

Джерела УП додають, що після початку повномасштабного вторгнення приміщення санаторію орендувала інша військова частина за погодженням із КМВА та командуванням Сухопутних військ. Тамтешні будівлі опечатані й не використовуються, але останній місяць ГУРівці кілька разів приїжджали з вимогою звільнити територію.

Ситуація залишається напруженою, сторони чекають на рішення вищого військового керівництва.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у КМВА повідомили, що під час свят — на Різдво та Новий рік — комендантська година в столиці залишиться незмінною й триватиме з опівночі до п’ятої ранку. Це є стандартним режимом, який застосовується в Києві останнім часом, зокрема й під час свят наприкінці 2024 року.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2025/12/03/8010210/
Теги:

Новини

Всі новини