Комендантська година на Різдво та Новий рік: чи є зміни

У КМВА повідомили, що під час свят — на Різдво та Новий рік — комендантська година в столиці залишиться незмінною й триватиме з опівночі до п’ятої ранку. Це є стандартним режимом, який застосовується в Києві останнім часом, зокрема й під час свят наприкінці 2024 року.

Комендантська година на Новий Рік в Україні

Громадський транспорт працюватиме за звичайним графіком, а метро у ніч на 25 грудня також не переходить на особливий режим. Під час повітряної тривоги станції залишатимуться відкритими як укриття.

У КМВА нагадали, що в період комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях, пересуватися пішки або транспортом без відповідної перепустки. Виходити дозволено лише в разі повітряної тривоги — щоб пройти до найближчого укриття.

