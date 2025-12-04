Комендантский час на Рождество и Новый год: есть ли изменения

В КМВА сообщили, что во время праздников — на Рождество и Новый год — комендантский час в столице останется неизменным и продлится с полуночи до пяти утра. Это стандартный режим, который применяется в Киеве в последнее время, в том числе и во время праздников в конце 2024 года.

Комендантский час на Новый год в Украине

Общественный транспорт будет работать по обычному графику, а метро в ночь на 25 декабря тоже не переходит на особый режим. Во время воздушной тревоги станции будут оставаться открытыми как укрытие.

В КМВА напомнили, что в период комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, передвигаться пешком или транспортом без соответствующего пропуска. Выходить разрешено только в случае воздушной тревоги, чтобы пройти до ближайшего укрытия.

