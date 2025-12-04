logo

Комендантский час на Рождество и Новый год: есть ли изменения
commentss НОВОСТИ Все новости

Комендантский час на Рождество и Новый год: есть ли изменения

Киевская городская военная администрация подтвердила: на Рождество и Новый год комендантский час не будут сокращать — он будет действовать в обычном режиме с 00:00 до 05:00

4 декабря 2025, 00:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В КМВА сообщили, что во время праздников — на Рождество и Новый год — комендантский час в столице останется неизменным и продлится с полуночи до пяти утра. Это стандартный режим, который применяется в Киеве в последнее время, в том числе и во время праздников в конце 2024 года.

Комендантский час на Рождество и Новый год: есть ли изменения

Комендантский час на Новый год в Украине

Общественный транспорт будет работать по обычному графику, а метро в ночь на 25 декабря тоже не переходит на особый режим. Во время воздушной тревоги станции будут оставаться открытыми как укрытие.

В КМВА напомнили, что в период комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, передвигаться пешком или транспортом без соответствующего пропуска. Выходить разрешено только в случае воздушной тревоги, чтобы пройти до ближайшего укрытия.

Стерненко отмечает, что в бюджете предусмотрены средства на телемарафон и увеличение фондов народных депутатов, однако в очередной раз не учтены потребности армии в повышении денежного довольствия. Он считает это доказательством того, что часть парламента игнорирует реальность войны и ведет себя так, будто угроза уже миновала. По его словам, такие решения — это либо демонстрация абсолютного безразличия к судьбе государства, либо признак полной несостоятельности части депутатов адекватно оценивать ситуацию. Стерненко даже назвал таких политиков "недальновидными и умственно отсталыми", подчеркивая, что они не способны "сложить 2 2" и понять, что именно от армии зависит выживание страны.



Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/kiev/2025-12-03/5927125-chi-skorotyat-komendantsku-godinu-na-rizdvo-ta-noviy-rik-u-kievi-u-kmva-poyasnili
