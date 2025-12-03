Скандальна заява Стерненка: країну ведуть до капітуляції

Громадський діяч Сергій Стерненко опублікував емоційну заяву щодо державного бюджету на наступний рік, звинувативши частину Верховної Ради у тому, що вона своїми рішеннями "веде країну до капітуляції". На його думку, депутати продемонстрували повне нерозуміння масштабу загрози, яка стоїть перед Україною, та свідомо відсунули на другий план питання фінансування військових.

Заява Стерненка

Стерненко наголошує, що у бюджеті передбачено кошти на телемарафон і збільшення фондів народних депутатів, проте вчергове не враховано потреби армії в підвищенні грошового забезпечення. Він вважає це доказом того, що частина парламенту ігнорує реальність війни й поводиться так, ніби загроза вже минула.

За його словами, такі рішення — це або демонстрація абсолютної байдужості до долі держави, або ознака повної неспроможності частини депутатів адекватно оцінювати ситуацію. Стерненко навіть назвав таких політиків "недалекоглядними та розумово відсталими", підкреслюючи, що вони не здатні "скласти 2+2" та зрозуміти, що саме від армії залежить виживання країни.

При цьому він зазначив, що у парламенті є і достойні народні депутати, але їхня кількість і вплив поки недостатні, щоб змінити ситуацію. Стерненко підкреслює: реальність не зникне лише тому, що її ігнорують — навпаки, вона "вдарить по голові", якщо політики й далі закриватимуть очі на критичні потреби оборонного сектору.

