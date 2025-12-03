logo

Скандальное заявление Стерненко: страну ведут к капитуляции
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандальное заявление Стерненко: страну ведут к капитуляции

Сергей Стерненко подверг резкой критике принятый госбюджет и заявил, что парламент своими решениями фактически игнорирует потребности армии и угрожает национальной безопасности

3 декабря 2025, 22:49
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал эмоциональное заявление по поводу государственного бюджета на следующий год, обвинив часть Верховной Рады в том, что она своими решениями "ведет страну к капитуляции". По его мнению, депутаты продемонстрировали полное непонимание масштаба стоящей перед Украиной угрозы и сознательно отодвинули на второй план вопрос финансирования военных.

Скандальное заявление Стерненко: страну ведут к капитуляции

Заявление Стерненка

Стерненко отмечает, что в бюджете предусмотрены средства на телемарафон и увеличение фондов народных депутатов, однако в очередной раз не учтены потребности армии в повышении денежного довольствия. Он считает это доказательством того, что часть парламента игнорирует реальность войны и ведет себя так, будто угроза уже миновала.

По его словам, такие решения — это либо демонстрация абсолютного безразличия к судьбе государства, либо признак полной несостоятельности части депутатов адекватно оценивать ситуацию. Стерненко даже назвал таких политиков "недальновидными и умственно отсталыми", подчеркивая, что они не способны "сложить 2 2" и понять, что именно от армии зависит выживание страны.

При этом он отметил, что в парламенте есть и достойные народные депутаты, но их количество и влияние пока недостаточны, чтобы изменить ситуацию. Стерненко подчеркивает: реальность не исчезнет только потому, что ее игнорируют — наоборот, она "ударит по голове", если политики будут и дальше закрывать глаза на критические нужды оборонного сектора.

Источник: https://t.me/ssternenko
