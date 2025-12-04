Стрельба в Конча-Заспе: ГУР и воинская часть сошлись в силовом конфликте

Украинская правда со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает о серьезном инциденте между представителями ГУР и военнослужащими в/ч А4005, произошедшим вечером 3 декабря на территории санатория "Октябрь" в Конча-Заспе.

Стрельба в Конче-Заспе

По данным собеседников издания, группа ГУРовцев вошла на территорию санатория, пробив ворота и повредив забор. Во время мероприятия силовики производили выстрелы в воздух и в землю. Согласно информации УП, они задержали около десяти военнослужащих другой части — часть из них получила травмы. После этого группа ГУР, по словам источников, забаррикадировалась внутри объекта.

На месте находятся сотрудники Нацполиции, Военной службы правопорядка, военный комендант в Киевской области и представители КОВА. ГУРовцы никого не пропускают на территорию. К ситуации присоединились также работники ДБР, которые производили арест санкционного имущества, а на место прибыл один из заместителей Главнокомандующего ВСУ.

В ГУР заявляют, что находятся в санатории законно. По их словам, владелец земельного участка заключил с ними договор на период военного положения и такой договор не требует дополнительных согласований. Также они утверждают, что другим подразделениям доступ был отменен решением военной администрации. ГУР уверяет, что все документы предоставили полиции, ВСП и военной администрации, а разглашение места дислокации их подразделения создает угрозу безопасности.

Источники УП добавляют, что после начала полномасштабного вторжения помещения санатория арендовала другая военная часть по согласованию с КМВА и командованием Сухопутных войск. Тамошние здания опечатаны и не используются, но в последний месяц ГУРовцы несколько раз приезжали с требованием освободить территорию.

Ситуация остается напряженной, стороны ожидают решения высшего военного руководства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в КМВА сообщили, что во время праздников — на Рождество и Новый год — комендантский час в столице останется неизменным и продлится с полуночи до пяти утра. Это стандартный режим, который применяется в Киеве в последнее время, в том числе и во время праздников в конце 2024 года.