Катастрофа в социуме: военные о повышении зарплаты депутатам

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алексом" прокомментировал скандальное решение парламента об увеличении финансирования деятельности народных депутатов. Он подчеркнул, что в документе формально прописана не "заработная плата", а "возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий", но это, по его мнению, ничего не меняет в глазах общества.
Военные про повышение зарплат депутатам
Офицер отметил, что такой шаг выглядит как абсолютное непонимание реальности, в которой живет страна: на фронте — проблемы, внутри — тотальное напряжение, люди каждый день читают о новых изменах, и доверие к власти стремительно падает. В этот момент, говорит "Алекс", депутаты продвигают законопроект о дополнительных расходах на себя, который воспринимается обществом как откровенное издевательство.
Он подчеркнул, что граждан не будут интересовать никакие юридические формулировки или технические объяснения — такие новости только усугубляют раздражение и создают впечатление, что политики живут в параллельной реальности, оторванной от войны и нужд армии.