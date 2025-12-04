logo

Катастрофа в социуме: военные о повышении зарплаты депутатам

Старший лейтенант «Алекс» подверг резкой критике депутатов за законопроект об увеличении финансирования их деятельности, назвав решение неуместным и провокационным в период обострения войны и общественного напряжения

4 декабря 2025, 05:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алексом" прокомментировал скандальное решение парламента об увеличении финансирования деятельности народных депутатов. Он подчеркнул, что в документе формально прописана не "заработная плата", а "возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий", но это, по его мнению, ничего не меняет в глазах общества.

Катастрофа в социуме: военные о повышении зарплаты депутатам

Военные про повышение зарплат депутатам

Офицер отметил, что такой шаг выглядит как абсолютное непонимание реальности, в которой живет страна: на фронте — проблемы, внутри — тотальное напряжение, люди каждый день читают о новых изменах, и доверие к власти стремительно падает. В этот момент, говорит "Алекс", депутаты продвигают законопроект о дополнительных расходах на себя, который воспринимается обществом как откровенное издевательство.

Он подчеркнул, что граждан не будут интересовать никакие юридические формулировки или технические объяснения — такие новости только усугубляют раздражение и создают впечатление, что политики живут в параллельной реальности, оторванной от войны и нужд армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская правда со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает о серьезном инциденте между представителями ГУР и военнослужащими в/ч А4005, произошедшем вечером 3 декабря на территории санатория "Октябрь" в Конча-Заспе.

По данным собеседников издания, группа ГУРовцев вошла на территорию санатория, пробив ворота и повредив забор. Во время мероприятия силовики производили выстрелы в воздух и в землю. Согласно информации УП, они задержали около десяти военнослужащих другой части — часть из них получила травмы. После этого группа ГУР, по словам источников, забаррикадировалась внутри объекта.



Источник: https://t.me/officer_33/6534
