Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алексом" прокомментировал скандальное решение парламента об увеличении финансирования деятельности народных депутатов. Он подчеркнул, что в документе формально прописана не "заработная плата", а "возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий", но это, по его мнению, ничего не меняет в глазах общества.

Военные про повышение зарплат депутатам

Офицер отметил, что такой шаг выглядит как абсолютное непонимание реальности, в которой живет страна: на фронте — проблемы, внутри — тотальное напряжение, люди каждый день читают о новых изменах, и доверие к власти стремительно падает. В этот момент, говорит "Алекс", депутаты продвигают законопроект о дополнительных расходах на себя, который воспринимается обществом как откровенное издевательство.

Он подчеркнул, что граждан не будут интересовать никакие юридические формулировки или технические объяснения — такие новости только усугубляют раздражение и создают впечатление, что политики живут в параллельной реальности, оторванной от войны и нужд армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская правда со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает о серьезном инциденте между представителями ГУР и военнослужащими в/ч А4005, произошедшем вечером 3 декабря на территории санатория "Октябрь" в Конча-Заспе.





По данным собеседников издания, группа ГУРовцев вошла на территорию санатория, пробив ворота и повредив забор. Во время мероприятия силовики производили выстрелы в воздух и в землю. Согласно информации УП, они задержали около десяти военнослужащих другой части — часть из них получила травмы. После этого группа ГУР, по словам источников, забаррикадировалась внутри объекта.

