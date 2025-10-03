Репер Skat скасував концерт у Києві: до чого тут МВА

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в одному з барів Києва "певні "музиканти" сьогодні вирішили влаштувати концерт, де планують читати свій російськомовний реп".

Київська МВА скасувала концерт реперів у Києві: що стало причиною

"Для тих, хто забув, нагадую: Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. "руський реп" у столиці України ніхто не толеруватиме", – наголосив керівник МВА.

Як стало відомо порталу "Коментарі" закрита вечірка із квитками на касі у розмірі 500 гривень мала відбутися у закладі Panorama bar17, де б мав виступати місцевий репер Andrew Skat з командою.

На сторінці репера в Instagram теж спочатку був опублікований анонс концерту, проте пізніше допис він видалив, а додав інший: "Ребят, по концерту отмена! Вся инфа чуть позже".

У попередньому дописі у сторіз двоє військових представилися бійцями 114-ї бригади, які запрошували на благодійний концерт 3 жовтня у Києві. В дописі є посиланням на збір для ремонту авто цієї бригади.

На сторінці виконавця російськомовних треків – відео з концертами у минулі роки, але вже під час повномасштабного вторгнення – з Житомира, Києва, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Білої Церкви, Вінниці та інших міст.

