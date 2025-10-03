logo_ukra

Репер Skat скасував концерт у Києві: до чого тут МВА

Закриту вечірку у столичному клубі скасувала МВА: в чому причина скандалу

3 жовтня 2025, 17:23
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в одному з барів Києва "певні "музиканти" сьогодні вирішили влаштувати концерт, де планують читати свій російськомовний реп".

Репер Skat скасував концерт у Києві: до чого тут МВА

Київська МВА скасувала концерт реперів у Києві: що стало причиною

"Для тих, хто забув, нагадую: Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. "руський реп" у столиці України ніхто не толеруватиме", – наголосив керівник МВА.

Репер Skat скасував концерт у Києві: до чого тут МВА - фото 2

Як стало відомо порталу "Коментарі" закрита вечірка із квитками на касі у розмірі 500 гривень мала відбутися у закладі Panorama bar17, де б мав виступати місцевий репер Andrew Skat з командою.

Репер Skat скасував концерт у Києві: до чого тут МВА - фото 2

На сторінці репера в Instagram теж спочатку був опублікований анонс концерту, проте пізніше допис він видалив, а додав інший: "Ребят, по концерту отмена! Вся инфа чуть позже".

Репер Skat скасував концерт у Києві: до чого тут МВА - фото 2

У попередньому дописі у сторіз двоє військових представилися бійцями 114-ї бригади, які запрошували на благодійний концерт 3 жовтня у Києві. В дописі є посиланням на збір для ремонту авто цієї бригади.

Репер Skat скасував концерт у Києві: до чого тут МВА - фото 2

На сторінці виконавця російськомовних треків – відео з концертами у минулі роки, але вже під час повномасштабного вторгнення – з Житомира, Києва, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Білої Церкви, Вінниці та інших міст.

"Новини біполярки. Як вони підраховують, цікаво? Вбудовують камери у санвузлах та слухають, якою мовою люди в душі співають? Бігають вулицями з мієлофоном та читають думки перехожих? Встановлюють на касах детектори брехні із запитанням "кот чи кіт?" – пише Захарова.



