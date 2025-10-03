Рэпер Skat отменил концерт в Киеве: при чем здесь ГВА

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в одном из баров Киева "определенные "музыканты" сегодня решили устроить концерт, где планируют читать свой русскоязычный рэп".

Киевская ГВА отменила концерт рэперов в Киеве: что стало причиной

"Для тех, кто забыл, напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города Киева. Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. "Концерта" не будет. "русский рэп" в столице Украины никто не будет толеровать", – подчеркнул руководитель ГВА.

Как стало известно порталу "Комментарии", закрытая вечеринка с билетами на кассе в размере 500 гривен должна была состояться в заведении Panorama. bar 17, где должен был выступать местный рэпер Andrew Skat с командой.

На странице репера в Instagram тоже поначалу был опубликован анонс концерта, но позже запись он удалил, а добавил другую: "Ребят, по концерту отмена! Вся информация чуть позже".

В предыдущем сообщении двое военных представились бойцами 114-й бригады, которые приглашали на благотворительный концерт 3 октября в Киеве. В сообщении есть ссылка на сбор для ремонта авто этой бригады.

На странице исполнителя русскоязычных треков – видео с концертами за прошлые годы, но уже во время полномасштабного вторжения – из Житомира, Киева, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Белой Церкви, Винницы и других городов.

