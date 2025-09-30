Рубрики
Представниця глави МЗС РФ Марія Захарова розкритикувала висловлювання Уповноваженої із захисту державної мови в Україні Олени Івановської про те, що в Україні, на її думку, знову збільшується кількість громадян, які говорять російською мовою.
Мовний омбудсмен зробила резонансну заяву про російську мову в Україні: в Росії вже підхопили і радіють
"Новини біполярки. Як вони підраховують, цікаво?
Вбудовують камери у санвузлах та слухають, якою мовою люди в душі співають? Бігають вулицями з мієлофоном та читають думки перехожих? Встановлюють на касах детектори брехні із запитанням "кот чи кіт?" – пише Захарова.
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що на сьогодні частина суспільства поступово повертається до російської мови, це є небезпечною тенденцією. Про це вона сказала в інтерв’ю РБК-Україна.
Олена Івановська вважає, що насильство чи "дикі методи" у цій сфері є неприйнятними, тому є два головні шляхи – просвітництво і приклад.