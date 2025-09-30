Представниця глави МЗС РФ Марія Захарова розкритикувала висловлювання Уповноваженої із захисту державної мови в Україні Олени Івановської про те, що в Україні, на її думку, знову збільшується кількість громадян, які говорять російською мовою.

Мовний омбудсмен зробила резонансну заяву про російську мову в Україні: в Росії вже підхопили і радіють

"Новини біполярки. Як вони підраховують, цікаво? Вбудовують камери у санвузлах та слухають, якою мовою люди в душі співають? Бігають вулицями з мієлофоном та читають думки перехожих? Встановлюють на касах детектори брехні із запитанням "кот чи кіт?" – пише Захарова.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що на сьогодні частина суспільства поступово повертається до російської мови, це є небезпечною тенденцією. Про це вона сказала в інтерв’ю РБК-Україна.

"Так, певний відкат є (порівняно з 2022 роком – ред.), насамперед у сфері освіти. І це дуже тривожний сигнал. У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик. Це небезпечна тенденція", – сказала вона.

Олена Івановська вважає, що насильство чи "дикі методи" у цій сфері є неприйнятними, тому є два головні шляхи – просвітництво і приклад.

"Починати варто ще з пологового будинку: разом із базовими речами дарувати родині українську книжку, диск із колисковими, пам’ятку для батьків, яка б нагадувала про цінність і ціну мови та її значення у формуванні характеру та долі немовляти. Дитина має зростати в атмосфері, де українське слово асоціюється з теплом, з домом, з найріднішими. Тут ключову роль відіграє культурне середовище", – зазначає вона.