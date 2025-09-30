Представитель главы МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывания Уполномоченной по защите государственного языка в Украине Елены Ивановской о том, что в Украине, по ее мнению, снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке.

Языковой омбудсмен сделала резонансное заявление о русском языке в Украине: в России уже подхватили и радуются

"Новости биполярки. Как они подсчитывают интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом "кот или кит?" – пишет Захарова.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что на сегодняшний день часть общества постепенно возвращается к русскому языку, это опасная тенденция. Об этом она сказала в интервью РБК-Украина.

"Да, определенный откат есть (по сравнению с 2022 годом – ред.), в первую очередь в сфере образования. И это очень тревожный сигнал. В 2022 году мы все были настороже: прислушивались к речи каждого, ведь русский ассоциировался с агрессором. Тогда людям было стыдно публично говорить на языке нападающего. Сегодня же сработала человеческая психология привыкания к войне. И часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция", – сказала она.

Елена Ивановская считает, что насилие или "дикие методы" в этой сфере неприемлемы, поэтому есть два главных пути – просвещение и пример.

"Начинать стоит еще с роддома: вместе с базовыми вещами дарить семье украинскую книгу, диск с колыбельными, памятку для родителей, которая напоминала бы о ценности и цене языка и его значении в формировании характера и судьбы младенца. Ребёнок должен расти в атмосфере, где украинское слово ассоциируется с теплом, с домом, с самыми родными. Здесь ключевую роль играет культурная среда", – отмечает она.