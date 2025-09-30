Рубрики
Представитель главы МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывания Уполномоченной по защите государственного языка в Украине Елены Ивановской о том, что в Украине, по ее мнению, снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке.
Языковой омбудсмен сделала резонансное заявление о русском языке в Украине: в России уже подхватили и радуются
"Новости биполярки. Как они подсчитывают интересно?
Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом "кот или кит?" – пишет Захарова.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что на сегодняшний день часть общества постепенно возвращается к русскому языку, это опасная тенденция. Об этом она сказала в интервью РБК-Украина.
Елена Ивановская считает, что насилие или "дикие методы" в этой сфере неприемлемы, поэтому есть два главных пути – просвещение и пример.