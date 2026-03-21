Раби на колінах: вибухнув скандал через хвилину мовчання

Київська підприємиця Ніна Юрцевич опинилася в центрі скандалу після того, як у соцмережах з’явилося відео з її різкими висловлюваннями щодо хвилини мовчання.

Скандал в Києві через хвилину мовчання

На оприлюдненому записі жінка емоційно розповідає про ситуацію в магазині під час загальнонаціональної хвилини мовчання та дозволяє собі зневажливі висловлювання на адресу людей, які вшановували пам’ять загиблих.

Зокрема, вона критикує саму традицію та поведінку громадян під час вшанування, що викликало хвилю обурення в соцмережах.

Після розголосу Юрцевич опублікувала відеозвернення з вибаченнями. Вона заявила, що перепрошує перед українськими військовими за свої слова.

За інформацією з відкритих джерел, вибачення з’явилися після профілактичної розмови з представниками Служби безпеки України.

Інцидент викликав активну реакцію в суспільстві та дискусії щодо поваги до пам’яті загиблих під час війни.

