logo

BTC/USD

70278

ETH/USD

2145.84

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Рабы на коленях: взорвался скандал из-за минуты молчания
commentss НОВОСТИ Все новости

Рабы на коленях: взорвался скандал из-за минуты молчания

В Киеве предпринимательница попала в скандал из-за высказываний о минуте молчания

21 марта 2026, 18:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Киевская предпринимательница Нина Юрцевич оказалась в центре скандала после того, как в соцсетях появилось видео с ее резкими высказываниями по поводу минуты молчания.

Рабы на коленях: взорвался скандал из-за минуты молчания

Скандал в Киеве из-за минуты молчания

На обнародованной записи женщина эмоционально рассказывает о ситуации в магазине во время общенациональной минуты молчания и позволяет пренебрежительные высказывания в адрес людей, которые чтили память погибших.

В частности, она критикует саму традицию и поведение граждан во время чествования, что вызвало волну возмущения в соцсетях.

После огласки Юрцевич опубликовала видеообращение с извинениями. Она заявила, что извиняется перед украинскими военными за свои слова.

По информации из открытых источников, извинения появились после профилактического разговора с представителями Службы безопасности Украины.

Инцидент вызвал активную реакцию в обществе и дискуссии по поводу уважения памяти погибших во время войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий Сил обороны с позывным "Осман" высказался по поводу финансового обеспечения военных и роли государства в этом вопросе.
По его словам, бойцы готовы выполнять свои обязанности даже без денежного довольствия, если государство будет полностью закрывать их базовые потребности и потребности их семей. Он подчеркнул, что постоянные мнения о финансовых трудностях — содержание семьи, расходы на детей или кредиты отвлекают военных от выполнения боевых задач. По его мнению, государство должно создать такие условия, при которых военные смогут сосредоточиться исключительно на войне, не беспокоясь о бытовых проблемах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости