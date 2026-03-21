Рабы на коленях: взорвался скандал из-за минуты молчания

Киевская предпринимательница Нина Юрцевич оказалась в центре скандала после того, как в соцсетях появилось видео с ее резкими высказываниями по поводу минуты молчания.

Скандал в Киеве из-за минуты молчания

На обнародованной записи женщина эмоционально рассказывает о ситуации в магазине во время общенациональной минуты молчания и позволяет пренебрежительные высказывания в адрес людей, которые чтили память погибших.

В частности, она критикует саму традицию и поведение граждан во время чествования, что вызвало волну возмущения в соцсетях.

После огласки Юрцевич опубликовала видеообращение с извинениями. Она заявила, что извиняется перед украинскими военными за свои слова.

По информации из открытых источников, извинения появились после профилактического разговора с представителями Службы безопасности Украины.

Инцидент вызвал активную реакцию в обществе и дискуссии по поводу уважения памяти погибших во время войны.

