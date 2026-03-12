Публічна образа чи політичне протистояння? Мер Дніпра та блогер Лачен влаштували скандал у мережі

Соціальні мережі сколихнула гостра суперечка між міським головою Дніпра Борисом Філатовим та популярним волонтером і блогером Ігорем Лаченковим (Лаченом). Конфлікт спалахнув після критики Лаченкова на адресу міської влади, яку він назвав "звичайними смішними мародерами", що десятиліттями створювали міф про свою могутність.

Борис Філатов і Ігор Лаченков

Блогер звинуватив оточення мера у привласненні майна та бюджетних коштів, заявивши: "Десятиріччями існував міф про Дніпровську мафію... мафія виявилась звичайними смішними мародерами, які грабують рідне місто". Лаченков також назвав Філатова "рейдером свого міста", незважаючи на його наукові ступені.

Відповідь очільника Дніпра була підкреслено різкою та містила персональні випади. Мер натякнув на призовний вік опонента та пригрозив тривалим протистоянням. "Ти вирішив повоювати?.. З сьогоднішнього дня ти... будеш кожен день підстрибувати. Попитай... як я можу воювати. Довго і системно", — написав Філатов, використовуючи жорсткі образи, додавши в кінці іронічну примітку про використання ШІ.

У відповідь Ігор Лаченков назвав таку поведінку недопустимою для посадовця та звинуватив мера у зловживанні алкоголем, порадивши: "Хряк, коли бухаєш — телефон не бери". Також блогер наголосив, що вважає слова Філатова прямою небезпекою: "Сприймаю це як відкриті особисті погрози, надішлю послам та іноземним партнерам".

Наразі офіційних коментарів від прес-служби міської ради щодо етичності висловлювань мера не надходило.

