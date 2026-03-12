logo_ukra

Публічна образа чи політичне протистояння? Мер Дніпра та блогер Лачен влаштували скандал у мережі

Блогер Лачен заявив про особисті погрози з боку мера Дніпра та готує звернення до міжнародних партнерів

12 березня 2026, 19:16
Соціальні мережі сколихнула гостра суперечка між міським головою Дніпра Борисом Філатовим та популярним волонтером і блогером Ігорем Лаченковим (Лаченом). Конфлікт спалахнув після критики Лаченкова на адресу міської влади, яку він назвав "звичайними смішними мародерами", що десятиліттями створювали міф про свою могутність.

Публічна образа чи політичне протистояння? Мер Дніпра та блогер Лачен влаштували скандал у мережі

Борис Філатов і Ігор Лаченков

Блогер звинуватив оточення мера у привласненні майна та бюджетних коштів, заявивши: "Десятиріччями існував міф про Дніпровську мафію... мафія виявилась звичайними смішними мародерами, які грабують рідне місто". Лаченков також назвав Філатова "рейдером свого міста", незважаючи на його наукові ступені.

Публічна образа чи політичне протистояння? Мер Дніпра та блогер Лачен влаштували скандал у мережі - фото 2

Відповідь очільника Дніпра була підкреслено різкою та містила персональні випади. Мер натякнув на призовний вік опонента та пригрозив тривалим протистоянням. "Ти вирішив повоювати?.. З сьогоднішнього дня ти... будеш кожен день підстрибувати. Попитай... як я можу воювати. Довго і системно", — написав Філатов, використовуючи жорсткі образи, додавши в кінці іронічну примітку про використання ШІ.

Публічна образа чи політичне протистояння? Мер Дніпра та блогер Лачен влаштували скандал у мережі - фото 2

У відповідь Ігор Лаченков назвав таку поведінку недопустимою для посадовця та звинуватив мера у зловживанні алкоголем, порадивши: "Хряк, коли бухаєш — телефон не бери". Також блогер наголосив, що вважає слова Філатова прямою небезпекою: "Сприймаю це як відкриті особисті погрози, надішлю послам та іноземним партнерам".

Публічна образа чи політичне протистояння? Мер Дніпра та блогер Лачен влаштували скандал у мережі - фото 2

Наразі офіційних коментарів від прес-служби міської ради щодо етичності висловлювань мера не надходило.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що блогер-мільйонник Ігор Лаченков звернувся до одеситів із закликом оцінити роботу очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, і отримав більше сотні гнівних коментарів: містяни скаржаться на незадовільну роботу міських служб, корупцію, незаконне будівництво та шахрайські кол-центри, що "переїхали в Одесу разом із Лисаком".



