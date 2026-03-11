Перш ніж поїхати на підвищення в Одесу, Лисак «прикрив» скандал із розкраданням вагонів з гуманітаркою у Дніпрі, — Лаченков

Блогер-мільйонник Ігор Лаченков звернувся до одеситів із закликом оцінити роботу очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, і отримав більше сотні гнівних коментарів: містяни скаржаться на незадовільну роботу міських служб, корупцію, незаконне будівництво та шахрайські кол-центри, що "переїхали в Одесу разом із Лисаком".

Сергій Лисак, Ігор Лаченков

Нагадаємо, 25 лютого Лаченков з посиланням на джерела в Офісі президента повідомив про масштабну перевірку роботи правоохоронних органів у Дніпрі та колишнього голови ОВА Лисака у звʼязку із діяльністю розгалуженої мережі шахрайських кол-центрів, які обманом заволодівали грошима не лише росіян, але й громадян України, США та країн ЄС. За даними блогера, Лисака разом з НАБУ перевірятиме й НАЗК.

Після кількох публікацій про можливу причетність Лисака до дніпровських "офісів", Лаченков повідомив про велику кількість звернень від мешканців Одеси, де з 15 жовтня 2025 року Лисак очолює міську військову адміністрацію. "Знов все більше скарг від одеситів на Лисака, замість покращень стає більше більше кол-центрів. Команда Труханова вся працює далі, комунальні служби стали гірше, в місті жодних покращень", — написав блогер.

Його звернення до одеситів у фейсбуці зібрало більше сотні коментарів. Люди скаржаться на занедбаність міста, незадовільну роботу міських служб та комунального транспорту. Нагадують про жахливий стан комунальної інфраструктури, жахливу ожеледицю та бруд після неї, відсутність робіт із відновлення після прильотів. Користувачі пишуть: усі проблеми, які були в місті за попереднього очільника Геннадія Труханова, не лише збереглися, а й збільшились у масштабах.





"Нічого не змінилось. Як будували незаконно, так і забудовують. Як не працювали міські туалети, так і не працюють, як не було укриттів, так і немає. Нуль змін", — коментує користувачка з ніком Irene Yung.

"Як виявилось, жоден енергетичний обʼєкт в Одесі та області не мав ніякого захисту, нуль, так все і залишається. Щодо "офісів" – підтверджую. Це особливо очевидно стало під час пошуку роботі. Я у нас в Одесі ніколи такого не бачила, таке враження, що до нас "офіси" переїхали разом з Лисаком з Дніпра", — повідомила Лариса Афанасьева.

Пригадали очільнику міста й схеми на його попередньому місці роботи в Дніпрі. Зокрема, масштабне розкрадання гуманітарної допомоги.

"І в коментарях у Фейсбук, і в особистих отримав просто купу скарг на Лисака не тільки від одеситів, але й від дніпрян, які згадують йому, що при ньому цілеспрямовано зупинився розгляд справи про розкрадання гуманітарки. Якщо коротко: західні партнери відправили на Дніпропетровщину понад 1000 вагонів гуманітарної допомоги. Проте потім виявилося, що область отримала всього 166 вагонів. 90% допомоги у сотнях вагонів "зникло", а Лисак, прийшовши на посаду просто "прикрив" цю історію. І за неї ніхто навіть не отримав підозр. А сам Лисак пізніше поїхав на "підвищення" в Одесу. Загалом виникає таке відчуття, що його завжди призначають саме туди, де потрібно кого "прикрити" або щось "замʼяти", — написав Лаченков.







