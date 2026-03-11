Прежде чем поехать на повышение в Одессу, Лысак «прикрыл» скандал с хищением вагонов с гуманитаркой в Днепре, — Лаченков

Блогер-миллионник Игорь Лаченков обратился к одесситам с призывом оценить работу главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, и получил более сотни гневных комментариев: горожане жалуются на неудовлетворительную работу городских служб, коррупцию, незаконное строительство и мошеннические кол-центры "перее.

Сергей Лысак, Игорь Лаченков

Напомним, 25 февраля Лаченков со ссылкой на источники в Офисе президента сообщил о масштабной проверке работы правоохранительных органов в Днепре и бывшего главы ОВА Лысака в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, обманом завладевших деньгами не только россиян, но и граждан Украины. По данным блогера, Лысака вместе с НАБУ будет проверять и НАПК.

После нескольких публикаций о возможной причастности Лысака к днепровским "офисам", Лаченков сообщил о большом количестве обращений от жителей Одессы, где с 15 октября 2025 года Лысак возглавляет городскую военную администрацию. "Снова все больше жалоб от одесситов на Лысака, вместо улучшений становится больше колл-центров. Команда Труханова вся работает дальше, коммунальные службы стали хуже, в городе никаких улучшений", – написал блогер.

Его обращение к одесситам в фейсбуке собрало более сотни комментариев. Люди жалуются на заброшенность города, неудовлетворительную работу городских служб и коммунального транспорта. Напоминают об ужасном состоянии коммунальной инфраструктуры, ужасной гололедице и грязь после нее, отсутствии работ по восстановлению после прилетов. Пользователи пишут: все проблемы, которые были в городе при предыдущем главе Геннадии Труханове, не только сохранились, но и увеличились в масштабах.





"Ничего не изменилось. Как строили незаконно, так и застраивают. Как не работали городские туалеты, так и не работают, как не было укрытий, так и нет. Ноль перемен", — комментирует пользователь с ником Irene Yung.

"Как оказалось, ни один энергетический объект в Одессе и области не имел никакой защиты, ноль, так все остается. Что касается "офисов" – подтверждаю. Это особенно очевидно стало при поиске работы. Я у нас в Одессе никогда такого не видела, такое впечатление, что к нам "офисы" переехали вместе с Лысаком из Днепра", – сообщила Лариса Афанасьева.

Вспомнили руководителю города и схемы его предыдущего места работы в Днепре. В частности, масштабное хищение гуманитарной помощи.

"И в комментариях в Фейсбуке, и в личных получил просто кучу жалоб на Лысака не только от одесситов, но и от днепрян, которые вспоминают ему, что при нем целенаправленно остановилось рассмотрение дела о хищении гуманитарки. Если коротко: западные партнеры отправили на Днепропетровщину более 1000 вагонов гуманитарной помощи. Однако затем оказалось, что область получила всего 166 вагонов. 90% помощи в сотнях вагонов "пропало", а Лысак, придя на должность, просто "прикрыл" эту историю. И за нее никто даже не получил подозрений. А сам Лысак позже поехал на "повышение" в Одессу. В общем, возникает такое ощущение, что его всегда назначают именно туда, где нужно кого "прикрыть" или что-то "замять", — написал Лаченков.







