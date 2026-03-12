logo

Публичное оскорбление или политическое противостояние? Мэр Днепра и блогер Лачен устроили скандал в сети

Блогер Лачен заявил о личных угрозах со стороны мэра Днепра и готовит обращение к международным партнерам

12 марта 2026, 19:16
Социальные сети потряс острый спор между городским головой Днепра Борисом Филатовым и популярным волонтером и блогером Игорем Лаченковым (Лаченом). Конфликт разразился после критики Лаченкова в адрес городских властей, которую он назвал "обычными смешными мародерами", десятилетиями создававшими миф о своем могуществе.

Публичное оскорбление или политическое противостояние? Мэр Днепра и блогер Лачен устроили скандал в сети

Борис Филатов и Игорь Лаченков

Блогер обвинил окружение мэра в присвоении имущества и бюджетных средств, заявив: "Десятилетиями существовал миф о Днепровской мафии... мафия оказалась обычными смешными мародерами, грабящими родной город". Лаченков также назвал Филатова "рейдером своего города", несмотря на его научные степени.

Публичное оскорбление или политическое противостояние? Мэр Днепра и блогер Лачен устроили скандал в сети - фото 2

Ответ главы Днепра был подчеркнуто резким и содержал персональные выпады. Мэр намекнул на призывный возраст оппонента и пригрозил длительным противостоянием. "Ты решил повоевать?.. С сегодняшнего дня ты... будешь каждый день подпрыгивать. Поспрашивай... как я могу воевать. Долго и системно", — написал Филатов, используя жесткие оскорбления, добавив в конце ироническое примечание об использовании ИИ.

Публичное оскорбление или политическое противостояние? Мэр Днепра и блогер Лачен устроили скандал в сети - фото 2

В ответ Игорь Лаченков назвал такое поведение недопустимым для должностного лица и обвинил мэра в злоупотреблении алкоголем, посоветовав: "Хряк, когда бухаешь — телефон не бери". Также блогер подчеркнул, что считает слова Филатова прямой опасностью: "Воспринимаю это как открытые личные угрозы, пошлю послам и иностранным партнерам".

Публичное оскорбление или политическое противостояние? Мэр Днепра и блогер Лачен устроили скандал в сети - фото 2

Пока официальных комментариев от пресс-службы городского совета относительно этичности высказываний мэра не поступало.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что блогер-миллионник Игорь Лаченков обратился к одесситам с призывом оценить работу главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака и получил более сотни гневных комментариев: горожане жалуются на неудовлетворительную работу городских служб, коррупцию, незаконное строительство и мошеннические колл-центры, которые "переехали в Одессу вместе с Лысаком".



