Примусово стягнуть мільярди доларів: ПриватБанк зробив важливу заяву про Коломойського та Боголюбова
commentss НОВИНИ Всі новини

Примусово стягнуть мільярди доларів: ПриватБанк зробив важливу заяву про Коломойського та Боголюбова

ПриватБанк заявив про примусове стягнення понад 3 мільярдів доларів із колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова

27 листопада 2025, 14:12
Маламура Сергій

Бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов добровільно не виконали рішення Високого суду Англії про сплату ПриватБанку понад 3 мільярдів доларів США для відшкодування збитків та відсотків, нарахованих до винесення рішення. 

Примусово стягнуть мільярди доларів: ПриватБанк зробив важливу заяву про Коломойського та Боголюбова

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Фото: з відкритих джерел

Вони мали перерахувати кошти до 24 листопада, але не зробили цього. Тому рішення суду підлягає негайному примусовому виконанню, заявили у ПриватБанку. 

Там наголосили, що рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише у Великій Британії, але й в інших юрисдикціях згідно з національним законодавством країн. 

"Банк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення у низці юрисдикцій поза межами Великої Британії, в тому числі й в Україні, де відповідачі володіють активами. Банк має досвід і ресурси, необхідні для використання всіх доступних юридичних механізмів примусового виконання  — незалежно від складності структури володіння активами", — йдеться у заяві.

Водночас у ПриватБанку визнають, що примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом, але обіцяють вживати всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення суду в повному обсязі.

"У тому числі через механізми транскордонного стягнення. Банк підтверджує свою рішучість домогтися справедливості та відшкодування завданих збитків, в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України", — додали у ПриватБанку.

Як повідомляв портал "Коментарі", високий суд Англії зобов'язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити банку понад 3 млрд доларів. Рішення стало продовженням процесу, за яким у липні цього року суд визнав Коломойського та Боголюбова винними у масштабному шахрайстві проти банку. 

Крім того, суд зобов'язав колишніх власників внести 1,19 млрд. доларів США відсотків і 76,4 млн. фунтів стерлінгів (приблизно 99,6 млн. доларів США) авансового платежу для покриття судових витрат ПриватБанку. Усі зазначені суми мали бути сплачені до 24 листопада 2025 року.



