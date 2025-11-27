Принудительно взыскают миллиарды долларов: ПриватБанк сделал важное заявление о Коломойском и Боголюбове

Бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добровольно не выполнили решение Высокого суда Англии об уплате ПриватБанку более 3 миллиардов долларов США для возмещения ущерба и процентов, начисленных до вынесения решения.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Фото: из открытых источников

Они должны были перечислить средства до 24 ноября, но не сделали этого. Поэтому решение суда подлежит немедленному принудительному исполнению, заявили в ПриватБанке.

Там подчеркнули, что решение Высокого суда Англии может быть исполнено не только в Великобритании, но и в других юрисдикциях в соответствии с национальным законодательством стран.

"Банк готовится начать процедуры признания и выполнения этого решения в ряде юрисдикций вне Великобритании, в том числе и в Украине, где ответчики владеют активами. У банка есть опыт и ресурсы, необходимые для использования всех доступных юридических механизмов принудительного исполнения — независимо от сложности структуры владения активами", — говорится в заявлении.

В то же время в ПриватБанке признают, что принудительное исполнение будет достаточно длительным и сложным процессом, но обещают принимать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объеме.

"В том числе из-за механизмов трансграничного взыскания. Банк подтверждает свою решимость добиться справедливости и возмещения нанесенного ущерба, в интересах клиентов, акционера и всех граждан Украины", — добавили в ПриватБанке.

Как сообщал портал "Комментарии", высокий суд Англии обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку более 3 млрд долларов. Решение стало продолжением процесса, согласно которому в июле этого года суд признал Коломойского и Боголюбова виновными в масштабном мошенничестве против банка.

Кроме того, суд обязал бывших владельцев внести 1,19 млрд долларов США процентов и 76,4 млн фунтов стерлингов (примерно 99,6 млн долларов США) авансового платежа для покрытия судебных расходов ПриватБанка. Все указанные суммы должны были быть уплачены до 24 ноября 2025 года.