ПриватБанк виграв суд у Коломойського та Боголюбова: бізнесмени втратять величезну суму

Високий суд Англії зобов'язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити банку понад 3 млрд доларів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у рішенні суду.

Ігор Коломойський. Фото: з відкритих джерел

Тим часом у ПриватБанку поінформували, що рішення стало продовженням процесу, за яким у липні цього року суд визнав Коломойського та Боголюбова винними у масштабному шахрайстві проти банку.

Крім того, суд зобов'язав колишніх власників внести 1,19 млрд. доларів США відсотків і 76,4 млн. фунтів стерлінгів (приблизно 99,6 млн. доларів США) авансового платежу для покриття судових витрат ПриватБанку.

Усі зазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року. Якщо цього не станеться, на заборгованість продовжуватимуть нараховуватись відсотки.

Спроби Коломойського та Боголюбова оскаржити рішення та зупинити його виконання були відхилені судом.

Основний розмір збитків, які мають бути сплачені банку, становить 1,76 млрд. доларів США.

У банку наголосили, що у разі несплати коштів добровільно, буде дано старт процес примусового стягнення за рахунок активів колишніх власників.

"ПриватБанк добиватиметься виконання рішення суду, щоб отримати компенсацію для банку і, відповідно, для його акціонера — уряду України", — йдеться у повідомленні.

На активи Коломойського та Боголюбова накладено всесвітній арешт, запроваджений судом ще у грудні 2017 року. Суд також ухвалив, що Коломойський та Боголюбов мають компенсувати витрати ПриватБанку на основі "повного відшкодування", що передбачає підвищений розмір компенсації у разі недобросовісної поведінки сторони, яка програла справу.

