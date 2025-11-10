ПриватБанк выиграл суд у Коломойского и Боголюбова: бизнесмены потеряют огромную сумму

Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку более 3 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в решении суда.

Игорь Коломойский. Фото: из открытых источников

Тем временем в ПриватБанке проинформировали, что решение стало продолжением процесса, по которому в июле этого года суд признал Коломойского и Боголюбова виновными в масштабном мошенничестве против банка.

Кроме того, суд обязал бывших владельцев внести 1,19 млрд долларов США процентов и 76,4 млн фунтов стерлингов (примерно 99,6 млн долларов США) авансового платежа для покрытия судебных расходов ПриватБанка.

Все указанные суммы должны быть оплачены до 24 ноября 2025 года. Если этого не произойдет, на задолженность продолжат начисляться проценты.

Попытки Коломойского и Боголюбова обжаловать решение и остановить его выполнение были отклонены судом.

Основной размер убытков, которые должны быть уплачены банку, составляет 1,76 млрд долларов США.

В банке акцентировали, что в случае неуплаты средств добровольно, будет дан старт процесс принудительного взыскания за счет активов бывших владельцев.

"ПриватБанк будет добиваться исполнения решения суда, чтобы получить компенсацию для банка и, соответственно, для его акционера — правительства Украины", — говорится в сообщении.

На активы Коломойского и Боголюбова наложен всемирный арест, введенный судом еще в декабре 2017 года. Суд также постановил, что Коломойский и Боголюбов должны компенсировать расходы ПриватБанка на основе "полного возмещения", что предусматривает повышенный размер компенсации в случае недобросовестного поведения стороны, которая проиграла дело.

