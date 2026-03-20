Примусова інʼєкція українцю: заявлено про «сироватку правди»

Угорські спецслужби могли застосувати примусову ін’єкцію невідомого препарату до українського громадянина під час допиту.

«Сироватка правди»

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в Києві.

За даними видання, затриманих українців утримували понад добу, більшу частину часу — в наручниках і з пов’язками на очах. Після цього їх депортували.

Стверджується, що одному з чоловіків, який раніше працював у СБУ, зробили ін’єкцію речовини, яку описують як "сироватку правди" — препарат, що нібито має сприяти отриманню свідчень під час допиту.

За інформацією джерел, у чоловіка, який має діабет, після ін’єкції стався гіпертонічний криз, він втратив свідомість і був госпіталізований.

Українські співрозмовники називають такі дії методами, подібними до практик радянських спецслужб.

Адвокат затриманих Лорант Хорват підтвердив факт введення невідомої речовини, зазначивши, що це було зроблено попри заперечення його підзахисного.

Офіційної позиції угорської сторони щодо цих заяв наразі немає.

