Принудительная инъекция украинцу: заявлено о «сыворотке правды»

Венгерские спецслужбы могли применить принудительную инъекцию неизвестного препарата к украинскому гражданину во время допроса.

«Сыворотка правды»

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Киеве.

По данным издания, задержанных украинцев содержали больше суток, большую часть времени — в наручниках и с повязками на глазах. После этого они были депортированы.

Утверждается, что одному из мужчин, ранее работавшему в СБУ, сделали инъекцию вещества, которое описывают как "сыворотку правды" — препарат, якобы, должен способствовать получению показаний во время допроса.

По информации источников, у мужчины, имеющего диабет, после инъекции произошел гипертонический криз, он потерял сознание и был госпитализирован.

Украинские собеседники называют такие действия методами, подобными практикам советских спецслужб.

Адвокат задержанных Лорант Хорват подтвердил факт введения неизвестного вещества, отметив, что это было сделано, несмотря на отрицание его подзащитного.

Официальной позиции венгерской стороны по этим заявлениям пока нет.

